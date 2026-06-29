ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Hensoldt auf 90 Euro - 'Kaufen'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Hensoldt habe ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen gezeigt, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das Unternehmen sei mit Blick auf die Integration von Aufklärungs- und Wirkketten technologisch gut positioniert. Auch in der nächsten Dekade, also nach dem Wiederaufbau der Verteidigungsausru?stung, sehe Hensoldt noch Wachstumspotenzial im mittleren bis hohen Zehner-Prozent-Bereich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ

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