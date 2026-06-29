ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Adidas auf 205 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas vor den am 30. Juli erwarteten Halbjahreszahlen von 190 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pre-Close-Call des Sportartikelherstellers biete eine gute Gelegenheit, die Konsensschätzungen für das zweite Quartal und das zweite Halbjahr auf ihre Plausibilität zu überprüfen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Insgesamt erschienen die Wachstumserwartungen für das zweite Quartal etwas konservativ. Die Äußerung über ein operatives Jahresergebnis (Ebit), das etwa 7 Prozent über der Unternehmensprognose liege, sei zugleich nachvollziehbar./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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