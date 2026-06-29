ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Volkswagen auf 120 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen nach einer von Jefferies organisierten Konferenz für deutsche und Schweizer Unternehmen von 130 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer befinde sich weiter im Umbruch und stärker als zuvor von Europa abhängig, da er eine weitere Umstrukturierungsrunde einleite, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Deutlich bessere Vertragsbedingungen für den Mehrheitsverkauf von Everllence erweiterten die strategischen Optionen, die vom Aktienkurs - der derzeit deutlich unter seinem Corona-Tief liege - noch nicht berücksichtigt würden. Weitere Belastungen seien wahrscheinlich. Doch VW reformiere sich, überprüfe das Portfolio und stärke die Bilanz./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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