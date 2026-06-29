ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens auf 345 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor den am 6. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 335 auf 345 Euro angehoben. Die Einstufung auf "Overweight" wurde bekräftigt. Zudem bleibt die Aktie auf der "Analyst Focus List". Analyst Phil Buller rechnet in seinem am Montagabend vorliegenden Ausblick mit einer Fortsetzung der starken Trends des Technologiekonzerns, die seit Jahresbeginn bereits zu sehen gewesen seien. Das Kursziel hob er auch an, da er sein Bewertungsmodell von Juni 2027 auf Dezember 2027 verlegte./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:32 / BST
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