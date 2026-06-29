APA ots news: UNIQA hebt Versicherungsschutz bei Hitze an: Bis zu 2.000 Euro mehr bei Unfall an heißen Tagen

Ab 35 Grad: Hitzestressklausel erhöht bei gedeckten Unfällen die Versicherungssumme für Unfall- und Heilkosten Wien (APA-ots) - Haben Kund:innen von UNIQA an einem Hitzetag einen Unfall, erhalten sie - sofern der Unfallschaden gemäß den Versicherungsbedingungen gedeckt ist - bis zu 2.000 Euro mehr. Als Hitzetag gilt ein Tag mit einer Höchsttemperatur von 35 Grad Celsius oder mehr. Unfalldatum und Unfallort werden dabei jeweils mit der Postleitzahl und den Wetterdaten abgeglichen. Diese Hitzestressklausel ist für Neukund:innen automatisch und ohne zusätzliche Kosten in der Unfallversicherung von UNIQA ( Unfallschutz, Freizeit & Beruf; alle Verträge mit Unfall- & Heilkosten) verfügbar. Für bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen. Zwtl.: Zusätzliche finanzielle Unterstützung, wenn sie benötigt wird " In Österreich spüren wir die Folgen des Klimawandels besonders stark, der Temperaturanstieg ist hierzulande doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt. Um Gesundheit, Lebensqualität und unseren Alltag zu schützen, müssen wir alles daransetzen, die Erwärmung zu bremsen. Zugleich braucht es die aktive Anpassung an die neuen klimatischen Realitäten ", sagt Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei UNIQA Insurance Group AG . Zwtl.: Statistiken zeigen: Mehr Unfälle bei Hitze Hitzetage und Hitzewellen werden Prognosen zufolge weiterhin zunehmen. Auch der Versicherungsverband Österreich (VVO) bewertet Hitze als zunehmende Unfallgefahr . Denn hohe Temperaturen belasten den Körper massiv, die Folge sind schneller auftretende Erschöpfung, Konzentrationsprobleme und ein dadurch erhöhtes Unfallrisiko. Laut den Zahlen der Präventionsinstitution KFV haben sich in den Sommermonaten Juni, Juli und August im vergangenen Jahr knapp 70.000 Menschen bei Freizeitunfällen so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Rund 44 Prozent dieser Freizeitunfälle passierten beim Sport. Und auch die Abkühlung kann nicht ungefährlich sein: In Hallen- und Freibädern verunfallen laut KFV in Österreich pro Jahr rund 4.100 Menschen so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Aber auch im Straßenverkehr spielt Hitze eine Rolle. Statistik Austria zu folge kommt es beispielsweise an Hitzetagen zu 15 Prozent mehr Verkehrsunfällen. "Die Hitzestressklausel ist ein konkreter und spürbarer Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden - eine konsequente Weiterentwicklung unseres Angebots angesichts steigender Temperaturen" , erläutert Humer und ergänzt: "Diese prämienfreie Erhöhung der Unfall- und Heilkosten sorgt dafür, dass Menschen bei großer Hitze nicht allein gelassen werden, sondern genau dann zusätzliche finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie besonders gefordert sind - mit dem Ziel, Betroffenen eine schnellere Genesung und Erholung zu ermöglichen" . Zwtl.: Klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Klimazielen UNIQA verfolgt konsequent ihre Nachhaltigkeitsstrategie und bekennt sich zu den Zielen des Pariser Abkommens. Als Mitglied der Green Finance Alliance (GFA) richtet UNIQA ihre Investment- und Versicherungsportfolios an der Ambition aus, bis 2050 Netto-Null- Emissionen zu erreichen. Mit dem " Transition-Plan " hat UNIQA einen Fahrplan definiert, der Maßnahmen in zentralen Geschäftsbereichen umfasst, unter anderem den Ausstieg aus fossilen Energieträgern - sowohl in Investitionsportfolios als auch bei der Versicherung von Geschäftskunden - sowie der systematischen Ausweitung nachhaltiger Investments, die heute bereits rund 2,5 Milliarden Euro umfassen. Zwtl.: Das Wichtigste in fünf Punkten - Plus 2.000 Euro bei Hitze-Unfall: UNIQA erhöht ab 35 Grad Celsius automatisch die Leistung bei gedeckten Unfällen. - Keine Mehrkosten für neue Kund:innen: Hitzestressklausel ist fix im Tarif inkludiert; Umstieg für bestehende Verträge möglich. - Objektiv geprüft: Hitzetag wird über Postleitzahl, Datum und offizielle Wetterdaten eindeutig definiert. - Mehr Risiko bei Hitze - mehr Schutz: Hitzewellen erhöhen nachweislich das Unfallrisiko - UNIQA reagiert darauf mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung. Zwtl.: Bildmaterial Fotos finden Sie hier. Zwtl.: Q&As: Bei welchen Produkten ist die Hitzestressklausel inkludiert? Die Klausel ist Teil der Unfallversicherung "UNIQA Unfallschutz Freizeit & Beruf". Alle Neukund:innen profitieren daher automatisch und ohne zusätzliche Kosten von der Hitzestressklausel. Für bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen. Was genau leistet die Hitzestressklausel? Wenn ein Unfall an einem Hitzetag passiert, wird die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme für Unfall- und Heilkosten automatisch um 2.000 Euro erhöht. Voraussetzung ist natürlich, dass der Unfallschaden gemäß den Versicherungsbedingungen gedeckt ist. Ist das Feature automatisch im Vertrag inkludiert? Ja. Für Neukund:innen ist die "Hitzestressklausel" automatisch in den entsprechenden Verträgen enthalten und verursacht keine zusätzlichen Kosten - vorausgesetzt, der Unfallschaden ist gemäß den Versicherungsbedingungen gedeckt. Für bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen. Gilt die Hitzestressklausel nur bei Neuverträgen oder auch bei bestehenden Verträgen? Die Hitzestressklausel gilt bei allen neuen Verträgen mit Unfall- und Heilkosten. Bestehende Kund:innen haben die Möglichkeit, auf dieses Produkt von UNIQA umzusteigen. Ab welcher Temperatur gilt ein Hitzetag als Hitzetag? Ein Tag gilt als Hitzetag, wenn an einem Kalendertag an der Postleitzahl, an der die versicherte Person den Unfall erlitten hat, eine Lufttemperatur von 35 Grad Celsius oder mehr gemessen wurde. Welche Daten werden herangezogen? Herangezogen werden offizielle und qualifizierte Wetterdaten. Konkret erfolgt ein Abgleich von Unfalldatum und Unfallort (Postleitzahl) mit den gemessenen Temperaturen. In der Leistungsprüfung werden unter anderem Messdaten der UBIMET GmbH verwendet. Gilt die Hitzestressklausel nur in Österreich? Ja. Die Regelung greift, wenn der Unfall innerhalb Österreichs an einem entsprechend definierten Hitzetag passiert. Seit wann gibt es die Hitzestressklausel? Die Hitzestressklausel steht neuen Kund:innen der Unfallversicherung "UNIQA Unfallschutz Freizeit & Beruf" zur Verfügung. Für bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen. Wie häufig kam die Hitzestressklausel bisher zur Anwendung? Die Klausel ist noch vergleichsweise neu, die bisherigen Erfahrungswerte haben daher noch nicht genügend Aussagekraft. Klar ist aber, dass Hitzetage in Österreich in den letzten Jahren zunehmen und Prognosen zufolge weiter steigen werden. Vor diesem Hintergrund haben wir die Klausel bewusst eingeführt: um unseren Kund:innen genau in solchen Situationen zusätzliche Unterstützung zu bieten - unabhängig davon, wie oft sie tatsächlich in Anspruch genommen wird. Wie hoch werden Ihren Schätzungen zufolge die zusätzlichen Auszahlungen in Summe sein? Es geht bei dieser Klausel nicht um den finanziellen Effekt für das Unternehmen, sondern darum, unsere Kund:innen in einer konkreten Risikosituation besser zu unterstützen. Die zusätzliche Leistung ist bewusst als ergänzender Schutz bei hoher Hitze gedacht - genau dann, wenn sie gebraucht wird. Warum führt UNIQA diese Klausel ein? Die Klausel ist eine Reaktion auf klimatische Veränderungen und steigende Temperaturen, die mit einem erhöhten Unfallrisiko verbunden sein können. Ziel ist es, Kund:innen besser gegen die Folgen von Hitzestress abzusichern. Entstehen Kund:innen durch die Hitzestressklausel zusätzliche Kosten? Nein. Die zusätzliche Leistung erfolgt prämienfrei und ist ohne Mehrkosten für Neukund:innen in den Verträgen enthalten. Weitere Informationen UNIQA: Hitze-Tipps: So bewahren Sie einen kühlen Kopf - Teil 1 UNIQA: Tipps für einen kühlen Kopf an Sommertagen - Teil 2 Tipps zur Vermeidung von Unfällen in der Freizeit bietet der Versicherungsverband Österreich (VVO) Unfallversicherung von UNIQA UNIQA Transition Plan (pdf) Rückfragehinweis: Klaus Kraigher Pressesprecher UNIQA Insurance Group AG Telefon: +43 664 8231997 E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at Website: https://www.uniqa.at *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0037 2026-06-29/09:57