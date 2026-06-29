APA ots news: UNIQA hebt Versicherungsschutz bei Hitze an: Bis zu 2.000...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: UNIQA hebt Versicherungsschutz bei Hitze an: Bis zu 2.000 Euro mehr bei Unfall an heißen Tagen

Ab 35 Grad: Hitzestressklausel erhöht bei gedeckten Unfällen  
die Versicherungssumme für Unfall- und Heilkosten 

Wien (APA-ots) - Haben Kund:innen von UNIQA an einem Hitzetag einen  
Unfall, erhalten 
sie - sofern der Unfallschaden gemäß den Versicherungsbedingungen 
gedeckt ist - bis zu 2.000 Euro mehr. Als Hitzetag gilt ein Tag mit 
einer Höchsttemperatur von 35 Grad Celsius oder mehr. Unfalldatum und 
Unfallort werden dabei jeweils mit der Postleitzahl und den 
Wetterdaten abgeglichen. 

Diese Hitzestressklausel ist für Neukund:innen automatisch und 
ohne zusätzliche Kosten in der Unfallversicherung von UNIQA ( 
Unfallschutz, Freizeit & Beruf; alle Verträge mit Unfall- & 
Heilkosten) verfügbar. Für bestehende Kund:innen besteht die 
Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen. 

Zwtl.: Zusätzliche finanzielle Unterstützung, wenn sie benötigt wird 

" In Österreich spüren wir die Folgen des Klimawandels besonders 
stark, der Temperaturanstieg ist hierzulande doppelt so hoch wie im 
weltweiten Durchschnitt. Um Gesundheit, Lebensqualität und unseren 
Alltag zu schützen, müssen wir alles daransetzen, die Erwärmung zu 
bremsen. Zugleich braucht es die aktive Anpassung an die neuen 
klimatischen Realitäten ", sagt Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt 
Österreich bei UNIQA Insurance Group AG . 

Zwtl.: Statistiken zeigen: Mehr Unfälle bei Hitze 

Hitzetage und Hitzewellen werden Prognosen zufolge weiterhin 
zunehmen. Auch der Versicherungsverband Österreich (VVO) bewertet 
Hitze als zunehmende Unfallgefahr . Denn hohe Temperaturen belasten 
den Körper massiv, die Folge sind schneller auftretende Erschöpfung, 
Konzentrationsprobleme und ein dadurch erhöhtes Unfallrisiko. Laut 
den Zahlen der Präventionsinstitution KFV haben sich in den 
Sommermonaten Juni, Juli und August im vergangenen Jahr knapp 70.000 
Menschen bei Freizeitunfällen so schwer verletzt, dass sie im 
Krankenhaus behandelt werden mussten. Rund 44 Prozent dieser 
Freizeitunfälle passierten beim Sport. Und auch die Abkühlung kann 
nicht ungefährlich sein: In Hallen- und Freibädern verunfallen laut 
KFV in Österreich pro Jahr rund 4.100 Menschen so schwer, dass sie im 
Spital behandelt werden müssen. Aber auch im Straßenverkehr spielt 
Hitze eine Rolle. Statistik Austria zu folge kommt es beispielsweise 
an Hitzetagen zu 15 Prozent mehr Verkehrsunfällen. 

"Die Hitzestressklausel ist ein konkreter und spürbarer Mehrwert 
für unsere Kundinnen und Kunden - eine konsequente Weiterentwicklung 
unseres Angebots angesichts steigender Temperaturen" , erläutert 
Humer und ergänzt: "Diese prämienfreie Erhöhung der Unfall- und 
Heilkosten sorgt dafür, dass Menschen bei großer Hitze nicht allein 
gelassen werden, sondern genau dann zusätzliche finanzielle 
Unterstützung erhalten, wenn sie besonders gefordert sind - mit dem 
Ziel, Betroffenen eine schnellere Genesung und Erholung zu 
ermöglichen" . 

Zwtl.: Klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Klimazielen 

UNIQA verfolgt konsequent ihre Nachhaltigkeitsstrategie und 
bekennt sich zu den Zielen des Pariser Abkommens. Als Mitglied der 
Green Finance Alliance (GFA) richtet UNIQA ihre Investment- und 
Versicherungsportfolios an der Ambition aus, bis 2050 Netto-Null- 
Emissionen zu erreichen. Mit dem " Transition-Plan " hat UNIQA einen 
Fahrplan definiert, der Maßnahmen in zentralen Geschäftsbereichen 
umfasst, unter anderem den Ausstieg aus fossilen Energieträgern - 
sowohl in Investitionsportfolios als auch bei der Versicherung von 
Geschäftskunden - sowie der systematischen Ausweitung nachhaltiger 
Investments, die heute bereits rund 2,5 Milliarden Euro umfassen. 

Zwtl.: Das Wichtigste in fünf Punkten 

- Plus 2.000 Euro bei Hitze-Unfall: UNIQA erhöht ab 35 Grad Celsius 
automatisch die Leistung bei gedeckten Unfällen. 

- Keine Mehrkosten für neue Kund:innen: Hitzestressklausel ist fix im 
Tarif inkludiert; Umstieg für bestehende Verträge möglich. 

- Objektiv geprüft: Hitzetag wird über Postleitzahl, Datum und 
offizielle Wetterdaten eindeutig definiert. 

- Mehr Risiko bei Hitze - mehr Schutz: Hitzewellen erhöhen 
nachweislich das Unfallrisiko - UNIQA reagiert darauf mit 
zusätzlicher finanzieller Unterstützung. 

Zwtl.: Bildmaterial 

Fotos finden Sie hier. 

Zwtl.: Q&As: 

Bei welchen Produkten ist die Hitzestressklausel inkludiert? 

Die Klausel ist Teil der Unfallversicherung "UNIQA Unfallschutz 
Freizeit & Beruf". Alle Neukund:innen profitieren daher automatisch 
und ohne zusätzliche Kosten von der Hitzestressklausel. Für 
bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf diesen Tarif 
umzusteigen. 

Was genau leistet die Hitzestressklausel? 

Wenn ein Unfall an einem Hitzetag passiert, wird die vertraglich 
vereinbarte Versicherungssumme für Unfall- und Heilkosten automatisch 
um 2.000 Euro erhöht. Voraussetzung ist natürlich, dass der 
Unfallschaden gemäß den Versicherungsbedingungen gedeckt ist. 

Ist das Feature automatisch im Vertrag inkludiert? 

Ja. Für Neukund:innen ist die "Hitzestressklausel" automatisch in den 
entsprechenden Verträgen enthalten und verursacht keine zusätzlichen 
Kosten - vorausgesetzt, der Unfallschaden ist gemäß den 
Versicherungsbedingungen gedeckt. Für bestehende Kund:innen besteht 
die Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen. 

Gilt die Hitzestressklausel nur bei Neuverträgen oder auch bei 
bestehenden Verträgen? 

Die Hitzestressklausel gilt bei allen neuen Verträgen mit Unfall- und 
Heilkosten. Bestehende Kund:innen haben die Möglichkeit, auf dieses 
Produkt von UNIQA umzusteigen. 

Ab welcher Temperatur gilt ein Hitzetag als Hitzetag? 

Ein Tag gilt als Hitzetag, wenn an einem Kalendertag an der 
Postleitzahl, an der die versicherte Person den Unfall erlitten hat, 
eine Lufttemperatur von 35 Grad Celsius oder mehr gemessen wurde. 

Welche Daten werden herangezogen? 

Herangezogen werden offizielle und qualifizierte Wetterdaten. Konkret 
erfolgt ein Abgleich von Unfalldatum und Unfallort (Postleitzahl) mit 
den gemessenen Temperaturen. In der Leistungsprüfung werden unter 
anderem Messdaten der UBIMET GmbH verwendet. 

Gilt die Hitzestressklausel nur in Österreich? 

Ja. Die Regelung greift, wenn der Unfall innerhalb Österreichs an 
einem entsprechend definierten Hitzetag passiert. 

Seit wann gibt es die Hitzestressklausel? 

Die Hitzestressklausel steht neuen Kund:innen der 
Unfallversicherung "UNIQA Unfallschutz Freizeit & Beruf" zur 
Verfügung. Für bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf 
diesen Tarif umzusteigen. 

Wie häufig kam die Hitzestressklausel bisher zur Anwendung? 

Die Klausel ist noch vergleichsweise neu, die bisherigen 
Erfahrungswerte haben daher noch nicht genügend Aussagekraft. Klar 
ist aber, dass Hitzetage in Österreich in den letzten Jahren zunehmen 
und Prognosen zufolge weiter steigen werden. Vor diesem Hintergrund 
haben wir die Klausel bewusst eingeführt: um unseren Kund:innen genau 
in solchen Situationen zusätzliche Unterstützung zu bieten - 
unabhängig davon, wie oft sie tatsächlich in Anspruch genommen wird. 

Wie hoch werden Ihren Schätzungen zufolge die zusätzlichen 
Auszahlungen in Summe sein? 

Es geht bei dieser Klausel nicht um den finanziellen Effekt für 
das Unternehmen, sondern darum, unsere Kund:innen in einer konkreten 
Risikosituation besser zu unterstützen. Die zusätzliche Leistung ist 
bewusst als ergänzender Schutz bei hoher Hitze gedacht - genau dann, 
wenn sie gebraucht wird. 

Warum führt UNIQA diese Klausel ein? 

Die Klausel ist eine Reaktion auf klimatische Veränderungen und 
steigende Temperaturen, die mit einem erhöhten Unfallrisiko verbunden 
sein können. Ziel ist es, Kund:innen besser gegen die Folgen von 
Hitzestress abzusichern. 

Entstehen Kund:innen durch die Hitzestressklausel zusätzliche 
Kosten? 

Nein. Die zusätzliche Leistung erfolgt prämienfrei und ist ohne 
Mehrkosten für Neukund:innen in den Verträgen enthalten. 

Weitere Informationen 

UNIQA: Hitze-Tipps: So bewahren Sie einen kühlen Kopf - Teil 1 

UNIQA: Tipps für einen kühlen Kopf an Sommertagen - Teil 2 

Tipps zur Vermeidung von Unfällen in der Freizeit bietet der 
Versicherungsverband Österreich (VVO) 

Unfallversicherung von UNIQA 

UNIQA Transition Plan (pdf) 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0037    2026-06-29/09:57
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uniqa
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 28.06.2026
Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben könnengestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Preiskampf könnte KI-Rally beendengestern, 06:31 Uhr · Acatis
IPOs und Anleiheemissionen
So stark profitieren Großbanken wirklich vom KI-Boom26. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen