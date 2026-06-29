Bayer AG: Turnaround und juristische Entlastung ebnen den Weg für neues Wachstum

Nach einem richtungsweisenden Urteil des US-Supreme-Courts im Glyphosat-Streit erfährt die Bayer AG eine spürbare rechtliche Entlastung. Gleichzeitig treibt das Management die strategische und finanzielle Restrukturierung des Konzerns entschlossen voran. Für Anleger rückt nun das operative Potenzial der Kerngeschäfte wieder verstärkt in den Vordergrund.

Das diversifizierte Life-Science-Geschäftsmodell im Fokus Die Bayer AG versteht sich als global agierendes Life-Science-Unternehmen, dessen Kernkompetenzen auf die Bereiche Gesundheit und Agrarwirtschaft ausgerichtet sind. Das operative Geschäft ruht dabei auf drei tragenden Säulen: Pharmaceuticals, Crop Science und Consumer Health. Im Segment Pharmaceuticals konzentriert sich der Konzern auf verschreibungspflichtige Medikamente, um mit gezielten Therapien medizinische Bedürfnisse zu adressieren. Die Division Crop Science fokussiert sich auf die landwirtschaftliche Ertragssteigerung durch Saatgut, Pflanzeneigenschaften und Pflanzenschutzmittel. Abgerundet wird das Portfolio durch Consumer Health, wo der Konzern rezeptfreie Produkte für die Gesundheitsversorgung im Alltag anbietet. Durch diese Diversifizierung zielt das Unternehmen darauf ab, branchenspezifische Schwankungen auszugleichen und Ertragsstabilität zu generieren.



Discount 44 2027/02: Basiswert Bayer DU7MFG Quelle: DZ BANK: Geld 29.06. 15:12:45, Brief 29.06. 15:12:45 39,51 EUR 39,53 EUR 0,15% Basiswertkurs: 46,880 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01. Max Rendite 11,28% Discount in % 15,60% Abstand zum Cap in % -6,08% Max Rendite in % p.a. 17,49% p.a. Cap 44,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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