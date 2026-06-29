von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Bayer AG: Turnaround und juristische Entlastung ebnen den Weg für neues Wachstum

DZ BANK · Uhr
Artikel teilen:

Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bayer AG: Turnaround und juristische Entlastung ebnen den Weg für neues Wachstum


Nach einem richtungsweisenden Urteil des US-Supreme-Courts im Glyphosat-Streit erfährt die Bayer AG eine spürbare rechtliche Entlastung. Gleichzeitig treibt das Management die strategische und finanzielle Restrukturierung des Konzerns entschlossen voran. Für Anleger rückt nun das operative Potenzial der Kerngeschäfte wieder verstärkt in den Vordergrund.

Das diversifizierte Life-Science-Geschäftsmodell im Fokus

Die Bayer AG versteht sich als global agierendes Life-Science-Unternehmen, dessen Kernkompetenzen auf die Bereiche Gesundheit und Agrarwirtschaft ausgerichtet sind. Das operative Geschäft ruht dabei auf drei tragenden Säulen: Pharmaceuticals, Crop Science und Consumer Health. Im Segment Pharmaceuticals konzentriert sich der Konzern auf verschreibungspflichtige Medikamente, um mit gezielten Therapien medizinische Bedürfnisse zu adressieren. Die Division Crop Science fokussiert sich auf die landwirtschaftliche Ertragssteigerung durch Saatgut, Pflanzeneigenschaften und Pflanzenschutzmittel. Abgerundet wird das Portfolio durch Consumer Health, wo der Konzern rezeptfreie Produkte für die Gesundheitsversorgung im Alltag anbietet. Durch diese Diversifizierung zielt das Unternehmen darauf ab, branchenspezifische Schwankungen auszugleichen und Ertragsstabilität zu generieren.



Discount 44 2027/02: Basiswert Bayer

DU7MFG
Quelle: DZ BANK: Geld 29.06. 15:12:45, Brief 29.06. 15:12:45
39,51 EUR 39,53 EUR 0,15% Basiswertkurs: 46,880 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01.
Max Rendite 11,28% Discount in % 15,60%
Abstand zum Cap in % -6,08% Max Rendite in % p.a. 17,49% p.a.
Cap 44,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer
WEG
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Verdacht auf Insiderhandel
Nagarro-Chef: Erwarte BaFin-Untersuchung zu Kurssprungheute, 08:59 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 28.06.2026
Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben könnengestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Preiskampf könnte KI-Rally beendengestern, 06:31 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen