Bitcoin rutscht unter 60.000 Dollar — Abwärtstrend intakt
Bitcoin notiert knapp unter 60.000 Dollar und bildet neue Tiefs aus. Der übergeordnete Abwärtstrend bleibt intakt — die großen abwärtsgerichteten Sequenzen laufen weiter.
Mustergültiger Abwärtstrend
Charttechnisch zeigt sich der Bitcoin in einer sauberen Abwärtssequenz: starke Momentumphasen nach unten, gefolgt von bärischen Konsolidierungen, die jeweils nach unten weglaufen. Die aktuelle Konsolidierung passt exakt in dieses Schema — der Markt verlässt sie wahrscheinlich erneut zur Unterseite.
Damit ist der Boden noch nicht in Sicht. Rein technisch ist weiteres Abwärtspotenzial gegeben.
Vorsicht für Investoren
Für Investoren mit bestehenden Bitcoin-Positionen ist die Lage unangenehm. Ein Einstieg zum aktuellen Zeitpunkt würde gegen den Trend laufen — und der Trend zeigt sehr klar nach unten. Wer auf eine Bodenbildung warten möchte, sollte erst eine deutliche Stabilisierung mit höheren Tiefs abwarten, bevor neue Positionen aufgebaut werden.
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