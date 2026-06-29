Bitcoin rutscht unter 60.000 Dollar — Abwärtstrend intakt

Mustergültiger Abwärtstrend

Charttechnisch zeigt sich der Bitcoin in einer sauberen Abwärtssequenz: starke Momentumphasen nach unten, gefolgt von bärischen Konsolidierungen, die jeweils nach unten weglaufen. Die aktuelle Konsolidierung passt exakt in dieses Schema — der Markt verlässt sie wahrscheinlich erneut zur Unterseite.

Damit ist der Boden noch nicht in Sicht. Rein technisch ist weiteres Abwärtspotenzial gegeben.

Vorsicht für Investoren

Für Investoren mit bestehenden Bitcoin-Positionen ist die Lage unangenehm. Ein Einstieg zum aktuellen Zeitpunkt würde gegen den Trend laufen — und der Trend zeigt sehr klar nach unten. Wer auf eine Bodenbildung warten möchte, sollte erst eine deutliche Stabilisierung mit höheren Tiefs abwarten, bevor neue Positionen aufgebaut werden.