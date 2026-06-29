Märkte heute

Bitcoin wackelt, Samsung baut, Amazon verkauft

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Bitcoin, Strategy, Gerresheimer, Nagarro, Samsung Electronics, Bloom Energy, Netflix, Meta, Apple, Amazon

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Bitcoin – hält die 60K-Marke?

Bitcoin steht erneut an einer wichtigen psychologischen Schwelle. Gemeinsam mit Andre Dragosch von Bitwise Europe geht es darum, welche Signale der Markt jetzt sendet und ob die aktuelle Bewegung nur ein Zwischenschritt ist – oder mehr dahintersteckt.

Samsung Electronics – Milliarden für KI und Halbleiter

Südkorea plant ein riesiges Investitionsprogramm für KI, Speicherchips und neue Fertigungskapazitäten. Samsung und SK Hynix stehen dabei im Zentrum. Doch der Markt schaut nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf Kosten, Margen und die Frage, ob China im Speichermarkt stärker aufholt.

Amazon – Prime Day wird zum Sommerevent

Der Prime-Day-Zeitraum entwickelt sich immer mehr zu einem zweiten großen Shopping-Fenster neben der Feiertagssaison. Starke Online-Umsätze, hohe Rabatte, Mobile-Shopping und KI-gestützte Produktsuche bei Amazon zeigen, wie sich das Kaufverhalten der Verbraucher verändert.

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