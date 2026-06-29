KI-Stromversorger nach Rebalancing

Bloom Energy: Russell 1000 drückt Kurs — Kaufgelegenheit bei 250

onvista · Uhr

Bloom Energy fiel am Donnerstag und Freitag deutlich ab — der Auslöser ist aber nicht fundamental, sondern technisch: Die Aktie wechselt vom Russell 2000 in den Russell 1000.

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Russell-Rotation überwiegt fundamentale News

Wenn eine Aktie die stärkste Position eines Index ist und in einen größeren Index wechselt, kommt es regelmäßig zu solchen Verkaufswellen. Das ist kein Bloom-Energy-spezifisches Problem, sondern eine technische Rotation. Russell-2000-Fonds müssen ihre Bloom-Energy-Position verkaufen, der Kaufdruck aus Russell-1000-Fonds setzt erst zeitverzögert ein.

Trotz Rücksetzer steht die Aktie seit Jahresbeginn 922 Prozent im Plus. Sobald die Russell-1000-Fonds ihre Positionen aufgebaut haben, dürfte sich der Druck umkehren.

Das Unterstützungsniveau liegt bei rund 250 Dollar — dort wurde mehrfach gekauft, und das Niveau deckt sich mit einem alten Gap. Ich gehe davon aus, dass die Aktie dort fängt.

KI-Strom-Story bleibt intakt

Fundamental ist Bloom Energy weiter top-positioniert: Der Oracle-Vertrag versorgt ein KI-Rechenzentrum innerhalb von 90 Tagen mit Strom — gegenüber zwei Jahren beim klassischen Netzanschluss. Im ersten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 130 Prozent, der Produktumsatz stieg um über 200 Prozent. Die Jahresprognose wurde deutlich angehoben.

Die Aktie ist mit einem Forward-KGV von 108 teuer, wächst aber so dynamisch in die Bewertung hinein, dass weitere Kursanstiege ohne weitere Bewertungsausweitung möglich sind.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
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Bloom Energy

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