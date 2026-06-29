Bund sieht Länder und Kommunen beim Hitzeschutz in der Pflicht

Berlin, 29. Jun (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung hat die Anpassung Deutschlands an Hitzewellen als große Herausforderung bezeichnet und zugleich vor allem Länder und Kommunen in die Pflicht genommen. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) wies im Deutschlandfunk darauf hin, dass den Kommunen 100 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt worden seien. Zu Forderungen etwa der Grünen nach einem besseren Schutz von Krankenhäusern und Pflegeheimen sagte Schneider: "Das können die Länder ja auch machen." Sie hätten ‌im Rahmen des Sonderprogramms 100 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt bekommen "und es steht ihnen vollkommen frei, dass sie [...] die Mittel darin auch investieren." Ökonomen sprachen von einem erheblichen Risiko für die Wirtschaft.

Anders als in Frankreich, wo die Regierung von 1000 ⁠Hitzetoten für die vergangene ⁠Woche sprach, gibt es in Deutschland wegen der föderalen Strukturen bisher noch keine Zahlen über die Opfer der extremen Hitze. Die Bundesregierung verwies auf die Länder. "Daten zu Sterbefällen werden dem Statistischen Bundesamt für Zwecke der Darstellung aktueller Sterbefallzahlen, insbesondere zur Feststellung einer überdurchschnittlichen Sterblichkeit, übermittelt. Diese liegen in der Regel mit einem zeitlichen Verzug von ca. drei Wochen vor", teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen mit.

Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums verwies darauf, dass der Bund die Länder zusätzlich mit 29 Milliarden Euro für die ‌Modernisierung der Krankenhäuser unterstütze. Dazu gehörten dann eben auch Maßnahmen gegen Hitzewellen. ‌Ein Sprecher des Umweltministeriums verwies darauf, dass die Länder sogar zum Hitzeschutz verpflichtet seien: "Das Klimaanpassungsgesetz von 2024 sieht eben vor, dass die Länder dafür sorgen sollen, dass es flächendeckend Klimaanpassungskonzepte gibt", sagte er. Beide verwiesen darauf, dass der Bund dennoch einzelne Programme in diesem Bereich finanziere.

"Eine finanzielle ⁠Unterstützung seitens des Bundes wäre aus niedersächsischer Sicht wünschenswert", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover. Dagegen hieß es in Düsseldorf: "Es ‌ist jetzt nicht der Zeitpunkt, Forderungen an den Bund zu stellen", ⁠teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. "Wir werden als Gesundheits- und Pflegeressort in den kommenden Tagen gemeinsam mit dem Innenministerium und anderen Ressorts, den Bezirksregierungen, der Krankenhausgesellschaft, den Pflegeeinrichtungen und medizinischen Fachgesellschaften auswerten, welche konkreten Auswirkungen diese extreme Hitze auf unser System der Gesundheitsversorgung und der Pflege hat", sagte ein Sprecher.

DÄMPFER FÜR DIE WIRTSCHAFT?

Die Hitzewelle in Europa wird auch ‌zum Konjunkturrisiko. "Die aktuellen Hitzewellen bringen ein neues Abwärtsrisiko für die europäische Wirtschaft ⁠mit sich", sagte der Chefvolkswirt der Bank ING, Carsten ⁠Brzeski, am Montag. Dieses reiche von gefährdeten Lieferketten aufgrund niedriger Wasserstände in wichtigen Flüssen über beeinträchtigte Infrastruktur wie Eisen- und Autobahnen bis hin zu Produktivitätsverlusten. Hitzewellen würden still und leise von einem Wetterereignis zu einer "makroökonomischen Größe" aufsteigen. Auch dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zufolge hinterlässt die Hitzewelle makroökonomische Spuren. "Aber ein genaues Preisschild lässt sich da nicht daran heften", sagte IW-Konjunkturchef Michael Grömling der Nachrichtenagentur Reuters. "Eine auf wenige Tage begrenzte Hitzewelle dürfte den Konjunkturverlauf wenig beeinträchtigen." Es gebe Branchen, denen die Hitze besonders zusetze. Allerdings könnten etwa beim Bau Arbeiten teilweise auch nachgeholt werden.

Extreme Hitze entwickelt sich auch einer Analyse des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade zu einer wachsenden Belastung für die deutsche Wirtschaft. Demnach könnten sich die wirtschaftlichen Verluste in ⁠Deutschland zwischen 2026 und 2030 auf insgesamt rund 131 Milliarden Dollar summieren, wenn sich die Hitzewellen des vergangenen Jahrzehnts wiederholen.

(Bericht von Andreas Rinke, Rene Wagner; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)