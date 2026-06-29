Dax fällt ins Minus zurück, Autowerte verlieren weiter

Der deutsche Aktienmarkt hat einen uneinheitlichen Start in die neue Börsenwoche erwischt. Der Dax schloss am Montag 0,18 Prozent tiefer bei 24.626 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch leichte Gewinne gemacht hatte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,33 Prozent auf 31.483 Zähler. Dagegen ging es für den Kleinwerteindex SDax - vor allem dank einer Kursrally bei Nagarro - um 0,90 Prozent aufwärts.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Nahost-Krieg. Die Vereinigten Staaten und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

"Schwelende Nahostrisiken, eine ungeklärte geldpolitische Marschroute und kritisch hinterfragte KI-Bewertungen halten den Dax in einer Schaukelbörse gefangen und lassen eine klare Orientierung vermissen", kommentierte Marktexperte Timo Emden. Von einer unbeschwerten Sommerstimmung könne keine Rede sein, denn die Anleger agierten weiter mit angezogener Handbremse./edh/he

Investoren ziehen sich weiter aus Autowerten zurück

Die Aktien deutscher Automobilhersteller fielen am Montag auf mehr- und teils sogar vieljährige Tiefstände. Investoren ziehen sich weiterhin aus der Branche zurück. Volkswagen-Anteile büßten 3,9 Prozent ein und loteten das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2010 aus. BMW, Continental und Porsche AG fielen ebenfalls zurück.

Mit Blick auf Volkswagen verwies ein Börsianer auf einen Bericht der "Bild", dem zufolge die Wolfsburger die Zusammenarbeit mit Bosch in Sachen autonomes Fahren beenden wollen. Volkswagen wolle damit Kosten sparen, so die Zeitung. Der Börsianer bezeichnete dies als "weiteren massiven Rückschlag für die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Herstellern bei neuen Technologien".

Nagarro schießen nach Kaufofferte hoch

Mit Abstand größter Verlierer im Dax waren Heidelberg Materials mit minus 9,4 Prozent. Hierzu war aus dem Handel zu hören, der Baustoffhersteller habe sich in Gesprächen mit Analysten zurückhaltend geäußert im Vorfeld anstehender Quartalszahlen.

Daneben rückte zum Wochenbeginn ein Titel aus der dritten Börsenreihe ins Rampenlicht. Dem IT-Dienstleister Nagarro liegt eine Kaufofferte der indischen Persistent Systems über gut eine Milliarde Euro vor. Je Nagarro-Aktie bietet der IT-Dienstleister 81 Euro. Nagarro schnellten um fast 90 Prozent auf gut 76 Euro nach oben. Schon am Freitag war der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen.

Gold fällt an 4.000-Dollar-Marke zurück

Der Euro legte zum Wochenstart etwas zu. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1419 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch knapp unter 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1406 (Freitag: 1,1401) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8767 (0,8771) Euro.

Nach der erneuten militärischen Eskalation am Persischen Golf hat der Iran einen weiteren Verhandlungstermin mit den USA im Unklaren gelassen. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, "sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde", sagte Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna. Der Euro wurde durch die am Montag gestiegenen Rohölpreise nicht belastet.

Der japanische Yen fiel zum US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit 1986. Die japanische Währung leidet unter anderem unter der hohen Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan. Verschiedene Stützungsmaßnahmen und Drohungen der Regierung in Tokio an die Märkte haben den Kursverfall zuletzt nur vorübergehend gebremst - aber nicht aufgehalten. Problematisch ist für Japan vor allem der Verteuerung der Rohstoffimporte durch den schwachen Yen.

Gold verlor die jüngsten Erholungsgewinne wieder. Zum Handelsschluss in Frankfurt verlor der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) rund ein Prozent auf 4.019 Dollar. In der Vorwoche hatte der Goldpreise diese runde Marke kurzzeitig unterschritten, ehe er sich erholte.

Seit geraumer Zeit geht es für das Edelmetall Stück für Stück nach unten. Aktuell notiert der Preis auf dem niedrigsten Niveau seit November 2025. Im Frühjahr noch war der Goldpreis nach einer langen Rally bis auf rund 5.600 Dollar hochgeschossen, ehe eine kräftige Gegenbewegung einsetzte.

(mit Material von dpa-AFX)