Dax höher erwartet - Geopolitik und Konjunktur im Blick

Frankfurt, 29. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent tiefer bei ‌24.671,22 Punkten geschlossen. Für schlechte Stimmung an den Börsen in Europa und in den USA sorgten weiterhin Bedenken ⁠über die ⁠Aussichten für die KI-Branche.

In den Fokus am Montag rückt erneut die Geopolitik. Die USA und der Iran haben sich einem Medienbericht zufolge auf ein Ende ihrer gegenseitigen Angriffe geeinigt. Beide Seiten planen demnach für Dienstag ‌ein Treffen in der katarischen Hauptstadt ‌Doha, um ihren Streit um die Straße von Hormus beizulegen, berichtete das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf einen hochrangigen US-Regierungsvertreter. ⁠Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hatte sich am Sonntag ‌mit wechselseitigen Attacken wieder ⁠verschärft.

Zudem wird Bundesaußenminister Johann Wadephul am Montag mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio in Washington zusammentreffen. "Die Außenminister werden sich zur Lage im Nahen Osten beraten", sagte ‌ein Sprecher des Auswärtigen ⁠Amtes am Freitag in Berlin. ⁠Weitere Themen seien die Unterstützung der Ukraine und die Vorbereitung des Nato-Gipfels in Ankara Anfang Juli.

Bei den Konjunkturdaten blicken Anleger unter anderem auf die Daten zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone für Juni.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.671,22

EuroStoxx50 6.221,55

EuroStoxx50-Future 6.255,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 51.876,11 -0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.354,02 -0,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 68.557,74 -1,2%

Shanghai 4.034,08 +0,2%

Hang Seng 23.146,26 +2,1%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)