Dax legt leicht zu – Nahost bleibt Unsicherheitsfaktor

Nach der schwächeren Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag leicht zugelegt. Der Dax gewann im frühen Handel 0,2 Prozent auf 24.716 Zähler.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es ebenfalls um moderate 0,2 Prozent nach oben auf 31.653 Punkte.

Die jüngste Hängepartie des Dax an der 25.000er Marke setzt sich damit fort. "An den Aktienmärkten kommen immer wieder Sorgen wegen der hohen Bewertungen im Technologiesektor auf und in der Folge kommt der Dax per saldo nicht vom Fleck", schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Es bleibe abzuwarten, in welche Richtung der nächste Impuls die Kurse bewegt.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt zudem der Nahost-Krieg. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

Nagarro-Kurs verdoppelt sich

Nach einem Übernahmeangebot haben sich die Aktien von Nagarro am Montag fast verdoppelt. In den ersten Handelsminuten stieg die Aktie um rund 90 Prozent auf 77,15 Euro.

Der Konkurrent Persistent ist damit bereit, etwas mehr als eine Milliarde Euro zu zahlen. Persistent selbst geriet im indischen Handel unter Druck und kommt noch auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet gut sechs Milliarden Euro.

Persistent will mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. Rund 20 Prozent der Anteile hat sich das indische Unternehmen von der Gründerfamilie gesichert und damit bereits einen großen Schritt in Richtung der 50 Prozent geschafft.

PVA Tepla: Metzler hebt Kursziel, stuft aber ab

Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für PVA Tepla von 31 auf 41 Euro angehoben, die seit Februar aber mehr als verdoppelten Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Veysel Taze erinnerte am Montag zudem an den über mehrere Quartale gestiegenen Auftragseingang der Mittelhessen. Um auf aktuellem Bewertungsniveau noch für Spielraum zu sorgen, müssten die Aufträge im Metrologie-Geschäft noch merklich anziehen und sich hier zudem ein Margenanstieg abzeichnen. Eine Beschleunigung in diesem Bereich sei entscheidend für die Anlagestory.

Die Aktie reagierte mit einem Anstieg von etwas mehr als drei Prozent.

(Mit Material von dpa-AFX)

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.