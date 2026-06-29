Frankfurt, ⁠29. Jun (Reuters) - Trotz der Aussicht auf neue US-Iran-Verhandlungen am Dienstag kommt der Dax zum Wochenstart nicht in Schwung. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am ‌Montag 0,2 Prozent höher bei 24.724,34 Punkten.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hatte ⁠sich am ⁠Wochenende mit wechselseitigen Attacken wieder verschärft. Die beiden Länder planen nun laut einem Medienbericht für Dienstag ein Treffen in der katarischen Hauptstadt Doha, um ihren Streit beizulegen. Experten zeigten sich ‌jedoch zurückhaltend. "Im Wesentlichen geht es ‌hier um die Zukunft des Atomprogramms im Iran, die Hoheit über die Straße von Hormus und die ⁠Situation im Libanon", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim ‌Broker CMC Markets. "Keine einfachen ⁠Themenfelder, die auch in den kommenden Wochen für hitzige Gemüter auf allen Seiten sorgen werden."

Für Gesprächsstoff bei den Einzelwerten sorgte Nagarro ‌mit einem Plus von ⁠fast 90 Prozent auf ⁠76 Euro. Der Münchner Softwareentwickler steht vor dem Verkauf nach Indien. Der Rivale Persistent Systems bietet 81 Euro je Aktie und hat sich bereits mehr als 20 Prozent der Nagarro-Anteile von dessen Großaktionär, der Familie Dürschmidt, gesichert.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)