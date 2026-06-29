Vorbörse 29.06.2026

Dax zum Wochenstart im Plus erwartet – Ölpreise steigen

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Nach der schwächeren Vorwoche zeichnet sich für den Dax am Montag ein soliderer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.747 Punkte.

Am Freitag war der Dax zeitweise auf 24.547 Punkte abgesackt, hatte seine 50-Tage letztlich aber doch gehalten. Dieses mittelfristige Trendbarometer liegt aktuell bei 24.603 Punkten und hat den Dax zuletzt zweimal aufgefangen.

Die Vorgaben für den Dax sind durchwachsen. So bleiben die jüngsten Highflyer, der japanische Leitindex Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi, aktuell im Korrekturmodus. Der Nasdaq 100 hatte in den USA am Freitag wie der Dax seine 50-Tage-Linie getestet und verteidigt. Der Nahost-Krieg bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln.

USA: Tech-Werte geben wieder nach

Nach der Erholung am Vortag sind US-Technologiewerte zum Wochenschluss wieder unter Druck geraten. Marktbeobachter verwiesen am Freitag auf zunehmende Zweifel der Anleger, ob die Konsumenten die anstehenden Preisanhebungsrunden bei den Technologiekonzernen noch in der Masse mittragen werden. Börsianer sprachen zudem von einer gewissen Rotation weg von Chipherstellern hin zu einer breiteren Kategorie von Unternehmen, deren Wachstumsaussichten sich derzeit verbesserten. Standardwerte gaben denn auch nur geringfügig nach.

Verhandlungen über Rahmenabkommen
Nach Angriffen: US-Gespräche mit dem Iran gehen weiterheute · 02:50 Uhr · dpa-AFX
Nach Angriffen: US-Gespräche mit dem Iran gehen weiter

Der Nasdaq 100 fiel um rund ein Prozent auf 29.118 Punkte. Anleger machten bei solchen Aktien Kasse, deren Kurse zuvor im Zuge der Hoffnung auf hohe Gewinne mit Künstlicher Intelligenz (KI) in die Höhe geschnellt waren. Für den technologielastigen Index ergibt sich auf Wochensicht ein Verlust von 4,24 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,05 Prozent auf 7.354 Punkte nach. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,09 Prozent auf 51.876 Punkte. Hier steht auf Wochensicht ein Gewinn in Höhe von 0,60 Prozent zu Buche. Erst am Donnerstag hatte der Leitindex ein Rekordhoch erreicht.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.876- 0,09 Prozent
S&P 5007.354- 0,05 Prozent
Nasdaq 10029.118- 1,09 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben die Aktienmärkte in Japan und Südkorea am Montag ihre Konsolidierung fortgesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte im späten Handel rund ein Prozent auf 68.697 Punkte ein und entfernte sich damit weiter von seinem vor einer Woche erreichten Rekordhoch von knapp 72.832 Punkten. Andersherum sah es am Montag in Hongkong aus. Dort legte der Hang-Seng-Index nach deutlichen Verlusten in den vergangenen Handelstagen zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen stieg leicht an.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22568.697- 0,96 Prozent
Hang Seng23.081+ 1,81 Prozent
CSI 3004.877+ 0,19 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,40- 0,01 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,85+ 0,002 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,38+ 0,006 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1387+ 0,03 Prozent
Dollar in Yen161,79- 0,01 Prozent
Euro in Yen184,23+ 0,04 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent72,34 Dollar+ 0,35 Dollar
WTI69,93 Dollar+ 0,70 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 88 (84) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 54 (50) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT MERCEDES-BENZ AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 52 (60) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 120 (130) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 108 (100) EUR - 'NEUTRAL'

- OXCAP STARTET RHEINMETALL MIT 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 1000 EUR

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(mit Material von dpa-AFX)

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