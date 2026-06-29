DAX® - Zwei absolute Schlüsselmarken
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Zwei absolute Schlüsselmarken
Der DAX® ist derzeit ohne klare Richtung. Das kurzfristige Investmentmotto „ein Schritt vor, ein Schritt zurück“ drückte die deutschen Standardwerte zum Wochenabschluss bis in den Bereich der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.604 Punkten). Die laufende Bewegungsarmut sowie der nahende Monatsultimo geben uns die Gelegenheit, den langfristigen Monatschart genauer unter die Lupe zu nehmen. Zunächst sticht ins Auge, dass sich das Aktienbarometer seit vier Monaten an der Aufwärtstrendlinie seit Oktober 2022 (akt. bei 24.369 Punkten) entlanghangelt. Da es bereits im Vorfeld zu mehreren Tests dieser Trendlinie kam, handelt es sich um einen sehr markanten Rückzugsbereich. Auf der Oberseite fällt dagegen auf, dass sowohl zu Jahresbeginn als auch jetzt im Mai und Juni die Hochs bei rund 25.500 Punkten eine bedeutende Rolle gespielt haben. In den letzten Tagen hatten wir die Relevanz dieser Hürden immer wieder hervorgehoben – auch der Langfristchart des DAX® unterstreicht das nochmals. Mit anderen Worten: Um eine neue Aufwärtsdynamik zu entfachen, ist ein neues Rekordhoch jenseits der Marke von 25.508 Punkten vonnöten.
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Der DAX® ist derzeit ohne klare Richtung. Das kurzfristige Investmentmotto „ein Schritt vor, ein Schritt zurück“ drückte die deutschen Standardwerte zum Wochenabschluss bis in den Bereich der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.604 Punkten). Die laufende Bewegungsarmut sowie der nahende Monatsultimo geben uns die Gelegenheit, den langfristigen Monatschart genauer unter die Lupe zu nehmen. Zunächst sticht ins Auge, dass sich das Aktienbarometer seit vier Monaten an der Aufwärtstrendlinie seit Oktober 2022 (akt. bei 24.369 Punkten) entlanghangelt. Da es bereits im Vorfeld zu mehreren Tests dieser Trendlinie kam, handelt es sich um einen sehr markanten Rückzugsbereich. Auf der Oberseite fällt dagegen auf, dass sowohl zu Jahresbeginn als auch jetzt im Mai und Juni die Hochs bei rund 25.500 Punkten eine bedeutende Rolle gespielt haben. In den letzten Tagen hatten wir die Relevanz dieser Hürden immer wieder hervorgehoben – auch der Langfristchart des DAX® unterstreicht das nochmals. Mit anderen Worten: Um eine neue Aufwärtsdynamik zu entfachen, ist ein neues Rekordhoch jenseits der Marke von 25.508 Punkten vonnöten.
DAX® (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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