Delivery Hero-Großaktionär Prosus steigert Umsatz und Gewinn

Positive Geschäftsentwicklungen bei den Beteiligungsfirmen haben dem Technologie-Investor Prosus zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen. Erstmals schrieben Verbraucherplattformen in sämtlichen Regionen ‌Gewinne, teilte der Delivery Hero-Großaktionär am Montag mit. Prosus hält unter anderem Anteile an der "Lieferando"-Mutter ⁠Just Eat ⁠Takeaway und dem chinesischen Internetkonzern Tencent.

Der Prosus-Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2025/2026 um 57 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar. Der bereinigte operative Gewinn legte um 84 Prozent auf 1,3 ‌Milliarden Dollar zu. Da der ‌Barmittel-Zufluss mit 1,5 Milliarden Dollar ein Rekordhoch erreichte, soll die Dividende um 40 Prozent auf 0,28 ⁠Euro je Aktie angehoben werden. Die Prosus-Titel stiegen ‌daraufhin in Amsterdam um ⁠gut drei Prozent.

Die niederländische Holding steht vor einem möglichen Übernahmekampf um Delivery Hero. Eigentlich muss Prosus seine Beteiligung wegen der ‌Übernahme des Rivalen ⁠Just Eat Takeaway auf Geheiß ⁠der Europäischen Union (EU) auf unter zehn Prozent reduzieren. Nachdem der US-Konzern Uber seine Beteiligung an Delivery Hero deutlich aufgestockt hat, will Prosus einem Medienbericht zufolge mit neuen Aktienkäufen kontern.