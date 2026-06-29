Delivery Hero-Großaktionär Prosus steigert Umsatz und Gewinn
Positive Geschäftsentwicklungen bei den Beteiligungsfirmen haben dem Technologie-Investor Prosus zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen. Erstmals schrieben Verbraucherplattformen in sämtlichen Regionen Gewinne, teilte der Delivery Hero-Großaktionär am Montag mit. Prosus hält unter anderem Anteile an der "Lieferando"-Mutter Just Eat Takeaway und dem chinesischen Internetkonzern Tencent.
Der Prosus-Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2025/2026 um 57 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar. Der bereinigte operative Gewinn legte um 84 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar zu. Da der Barmittel-Zufluss mit 1,5 Milliarden Dollar ein Rekordhoch erreichte, soll die Dividende um 40 Prozent auf 0,28 Euro je Aktie angehoben werden. Die Prosus-Titel stiegen daraufhin in Amsterdam um gut drei Prozent.
Die niederländische Holding steht vor einem möglichen Übernahmekampf um Delivery Hero. Eigentlich muss Prosus seine Beteiligung wegen der Übernahme des Rivalen Just Eat Takeaway auf Geheiß der Europäischen Union (EU) auf unter zehn Prozent reduzieren. Nachdem der US-Konzern Uber seine Beteiligung an Delivery Hero deutlich aufgestockt hat, will Prosus einem Medienbericht zufolge mit neuen Aktienkäufen kontern.
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