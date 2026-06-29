Devisen: Euro steigt im US-Handel noch etwas weiter
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handel noch etwas weiter zugelegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1428 US-Dollar. Im europäischen Frühhandel hatte sie noch knapp unter 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1406 (Freitag: 1,1401) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8767 (0,8771) Euro./ck/he
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