Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1406 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1406 (Freitag: 1,1401) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8767 (0,8771) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86215 (0,86253) britische Pfund, 184,62 (184,30) japanische Yen und 0,9222 (0,9218) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Euro kaum verändertheute, 06:47 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs legt zu25. Juni · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Verdacht auf Insiderhandel
Nagarro-Chef: Erwarte BaFin-Untersuchung zu Kurssprungheute, 08:59 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 28.06.2026
Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben könnengestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Preiskampf könnte KI-Rally beendengestern, 06:31 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen