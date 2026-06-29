Dax-Widerstand 25.175 25.500 Dax-Unterstützung 24.700 24.999

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich am Freitag nach dem wiederholten Test der Unterstützung um 24.600 Punkte stabilisieren, mehr gelang den Käufern allerdings nicht. Auch zum Wochenauftakt tendiert der Index bislang ohne größeren Bewegungsdrang seitwärts innerhalb der jüngsten Handelsspanne.

Dax-Ausblick:

Solange die Unterstützung bei 24.600 Punkten (grün im Stundenchart unten) nicht nachhaltig und auf Schlusskursbasis im Stundenchart unterschritten wird, bleibt die Long-Seite grundsätzlich die attraktivere Option. Aktuell fehlen jedoch die positiven Impulse, die für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sorgen könnten.

Zudem nähern wir uns mit Juli und August den klassischen Sommermonaten, in denen die Marktaktivität häufig etwas nachlässt. Viele große Marktteilnehmer befinden sich in dieser Zeit im Urlaub, wodurch die Liquidität sinkt und die Schwankungsbreite tendenziell abnimmt. Vor diesem Hintergrund werden ausgeprägte Trendbewegungen zunehmend unwahrscheinlicher.