Dax Chartanalyse 29.06.2026

Dem Dax fehlen aktuell positive Impulse

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.17525.500
Dax-Unterstützung24.70024.999

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich am Freitag nach dem wiederholten Test der Unterstützung um 24.600 Punkte stabilisieren, mehr gelang den Käufern allerdings nicht. Auch zum Wochenauftakt tendiert der Index bislang ohne größeren Bewegungsdrang seitwärts innerhalb der jüngsten Handelsspanne.

Dax-Ausblick: 

Solange die Unterstützung bei 24.600 Punkten (grün im Stundenchart unten) nicht nachhaltig und auf Schlusskursbasis im Stundenchart unterschritten wird, bleibt die Long-Seite grundsätzlich die attraktivere Option. Aktuell fehlen jedoch die positiven Impulse, die für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sorgen könnten.

Zudem nähern wir uns mit Juli und August den klassischen Sommermonaten, in denen die Marktaktivität häufig etwas nachlässt. Viele große Marktteilnehmer befinden sich in dieser Zeit im Urlaub, wodurch die Liquidität sinkt und die Schwankungsbreite tendenziell abnimmt. Vor diesem Hintergrund werden ausgeprägte Trendbewegungen zunehmend unwahrscheinlicher.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9PGU) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 29.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.220,41 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU6YZ0) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 29.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.141,71 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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