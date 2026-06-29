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Dividendenkalender heute, 29.06.2026

onvista · Uhr
Thema: Infrastruktur

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 29. Juni 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AroundtownEndgültiges Dividenden Datum
AroundtownJährlicher Dividendenzahlungstermin
CorningVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
CorningVierteljährliches Dividenden Datum
Eckert & ZieglerJährlicher Dividendenzahlungstermin
Eckert & ZieglerEndgültiges Dividenden Datum
FujikuraEndgültiges Dividenden Datum
FujikuraHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
Goldman SachsVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Goldman SachsVierteljährliches Dividenden Datum
Main Street CapitalMonatlicher Dividendenzahlungstermin
MetaplanetHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
MetaplanetEndgültiges ex-Dividenden Datum
ShellVierteljährliches Dividenden Datum
ShellVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Shell
Corning
Fujikura
Metaplanet
Goldman Sachs
Eckert & Ziegler
Aroundtown
Main Street Capital

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