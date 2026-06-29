Eli Lilly: Die nächste Wachstumsstufe einer Pharma-Erfolgsstory

Werbung. Es ist gerade brütend heiß und die Sommerferien stehen vor der Tür.Also die Saison, in der man öfters mal im Bikini oder in der Badehose steckt. Wer wünscht sich da nicht Superkräfte – ein Schnips und die überschüssigen Kilos sind weg. Nicht unbedingt mit einem Schnips, aber doch schneller als mit vielen Diäten gibt es jetzt eine Superkraft fürs Abnehmen. Die neue Magie heißt: Medikamente. Mounjaro, Zepbound und Ozempic - Namen, die vor wenigen Jahren noch niemand kannte, sind plötzlich allgegenwärtig. Kaum ein medizinisches Thema dominiert aktuell so sehr den Alltag wie die hochwirksamen Medikamente zur Gewichtsreduktion. Nachrichtensendungen widmen dem Megatrend ganze Reportagen, und selbst in Finanzanalysen taucht die Frage auf, wer an diesem verdient. Die Antwort ist oft dieselbe: das US-Unternehmen Eli Lilly & Company.

Eli Lilly ist kein junges Biotechunternehmen, das über Nacht zum Börsenliebling wurde. Der Traditions-Pharma-konzern wurde bereits 1876 in Indianapolis gegründet, von Colonel Eli Lilly, einem ehemaligen Offizier des amerikanischen Bürgerkriegs, der die Herstellung von Medikamenten professionalisieren wollte. Das Unternehmen brachte einst als eines der ersten weltweit überhaupt ein kommerzielles Insulin auf den Markt und hat seitdem medizinische Geschichte geschrieben. Heute, 150 Jahre später, führt Eli Lilly die vielleicht bedeutendste therapeutische Revolution unserer Zeit an: die Behandlung von Adipositas und Diabetes mit einer neuen Generation von Medikamenten, die den Markt geradezu aufmischt. Wir haben den Basiswert Eli Lilly ganz neu im Angebot und nehmen das Unternehmen deshalb jetzt mal genauer unter die Lupe …

Eli Lilly ist an der Börse derzeit en vogue – weil es liefert. Die Zahlen aus dem ersten Quartal 2026 sind kaum zu überbieten: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 19,8 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte auf 7,4 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie legte sogar um 156 Prozent zu. Damit übertraf Eli Lilly die Erwartungen der Analysten deutlich. Angesichts dieser Dynamik erhöhte das Management seine Jahresprognose auf 82 bis 85 Milliarden Dollar Umsatz für 2026.

Haupttreiber dieser Entwicklung sind die beiden Blockbuster Mounjaro und Zepbound. Zusammen generierten die beiden Präparate fast 13 Milliarden Dollar, und das in nur drei Monaten. Damit hat Eli Lilly den einstigen Marktführer Novo Nordisk in vielen Segmenten bereits überholt und baut seinen Vorsprung kontinuierlich aus.

Doch das eigentlich Spannende liegt noch vor uns. Im April erhielt Eli Lilly die Zulassung für Foundayo. Der entscheidende Unterschied zu den anderen Medikamenten: Foundayo wird nicht gespritzt, sondern als Tablette eingenommen, unabhängig von Mahlzeiten und Tageszeit. Analysten sehen darin die Chance, den adressierbaren Markt erheblich auszuweiten und noch mehr Patienten zu erreichen, die bislang einer Injektionstherapie skeptisch gegenüberstanden. Noch ambitionierter ist das Versprechen von Retatrutide. Der experimentelle Wirkstoff kombiniert mehrere Stoffwechselhormone und gilt als potenzielle nächste Evolutionsstufe der Adipositastherapie. Neue Studiendaten zeigen Gewichtsreduktionen von bis zu 30 Prozent des Körpergewichts – Werte, die sich an chirurgische Eingriffe annähern.

Viele Experten sehen weltweit ein Marktpotenzial von deutlich mehr als 200 Milliarden Dollar für moderne Adipositastherapien. Mounjaro, Zepbound, Foundayo und Retatrutide – selten hatte ein Pharmakonzern gleich mehrere potenzielle Milliardenprodukte gleichzeitig auf dem Markt oder steht kurz davor.

Trotz aller Begeisterung bleibt die Aktie von Eli Lilly ein Investment mit erheblicher Volatilität und anspruchsvoller Bewertung. Jede Enttäuschung bei klinischen Studien oder Regulierungsfragen kann zu starken Kursreaktionen führen. Hinzu kommt das Währungsrisiko, da die Aktie in Dollar notiert.

Wer nicht nur auf „magisches“ Abnehmen, sondern auch auf ein stabiles Depot setzt und dabei nicht die volle Aktienvolatilität tragen möchte, könnte einen Blick auf unser Eli Lilly Express-Zertifikat Relax werfen. Dank des Quanto-Mechanismus entfällt das Wechselkursrisiko zwischen US-Dollar und Euro. Die Struktur bietet zudem attraktive Zinschancen sowie einen Risikopuffer gegen moderate Kursrückgänge des Basiswerts.

9 Prozent mögliche Zinsen pro Periode, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit plus 40 Prozent Risikopuffer

Das DekaBank Eli Lilly Express-Zertifikat Relax 09/2032 (Quanto) (WKN DK1KER) bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro inklusive der Zinsen von 90 Euro pro Zinsperiode. Eine vorzeitige Rückzahlung findet statt, wenn der Schlusskurs der Eli Lilly-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert (erste Beobachtungs- bzw. Zinsperiode 14 Monate, danach jeweils 12 Monate). Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im September 2027 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent des Startwerts im Jahr 2031. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 20.07.2026.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, werden im September 2032 der maximal mögliche Zinsbetrag von 540 Euro plus 1.000 Euro Festbetrag ausgezahlt – allerdings nur, wenn die Eli Lilly-Aktie am finalen Bewertungstag (16.09.2032) nicht unterhalb der Barriere von 60 Prozent des Startwerts schließt.



Eine Unterschreitung der Barriere am finalen Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und anstelle des Festbetrags erhalten Anlegende eine Rückzahlung entsprechend der negativen Wertentwicklung der Eli Lilly-Aktie. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten: Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank drohen Verluste bis hin zum Totalverlust.

Die Zeichnung läuft vom 29.06.2026 bis 20.07.2026 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung. Der Emissionspreis beträgt 1.010 Euro inkl. 1,00 % Ausgabeaufschlag.

Mehr Informationen: www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner-2025/ und www.scopeexplorer.com/scope-awards/2026/certificate/winners

Disclaimer: Dieses Dokument enthält keine Kostendarstellung, die die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis erfüllt. Einen solchen erhalten Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-25“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1KER5_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Die Autorin, Charlotte Luise Neugebauer, ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.



