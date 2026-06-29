EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Veröffentlichung Jahresabschluss 2025 am 29. Juni 2026 / Hauptversammlung am 1. September 2026 / Anpassung der Prognose 2026

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Gerresheimer AG: Veröffentlichung Jahresabschluss 2025 am 29. Juni 2026 / Hauptversammlung am 1. September 2026 / Anpassung der Prognose 2026



29.06.2026 / 09:25 CET/CEST

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Gerresheimer AG: Veröffentlichung Jahresabschluss 2025 am 29. Juni 2026, Hauptversammlung am 1. September 2026, Anpassung der Prognose 2026

Düsseldorf, 29. Juni 2026. Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer"), plant, heute bis spätestens 12 Uhr (MESZ) den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 zu veröffentlichen. Die Gesellschaft hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Darin hervorgehoben wird jedoch die Bedeutung des Verkaufs der US-Tochter Centor Inc. und eine Refinanzierung für die zukünftige Finanzlage des Konzerns.

Der Verkaufsprozess von Centor schreitet gut voran. Wie bereits angekündigt erwartet Gerresheimer, die Transaktion bis Ende des Geschäftsjahres 2026 abzuschließen. Gleichzeitig plant Gerresheimer noch in diesem Geschäftsjahr den Abschluss einer umfassenden Fremdkapital-Refinanzierung und hat dafür Lazard als Finanzberater mandatiert.

Die Hauptversammlung wird nach derzeitigem Planungsstand am 1. September 2026 stattfinden.

Aufgrund des herausfordernden wirtschaftlichen Umfeldes, einigen kundenseitigen Projektverschiebungen und operativen Herausforderungen, u. a. im Zusammenhang mit Produktionsanläufen passt Gerresheimer die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Die Unternehmensgruppe erwartet nun vor M&A- und Refinanzierungsaktivitäten Umsatzerlöse in der unteren Hälfte der Spanne von 2,3 bis 2,4 Mrd. EUR (zuvor 2,3 bis 2,4 Mrd. EUR) eine Adjusted EBITDA-Marge von rund 17 bis 18 % (zuvor rund 18 bis 19 %) und unter Berücksichtigung unter anderem eines reduzierten Factoring-Volumens einen Free Cashflow von -50 bis -100 Mio. EUR (zuvor moderat positiver Free Cashflow).

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Gerresheimer bietet heute, 29.06.2026 um 15 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren an. Anmeldungen sind in Kürze unter dem nachfolgenden Link möglich:

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