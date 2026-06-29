EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CO.DON AG i.l. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.06.2026 / 12:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die CO.DON AG i.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:

https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG i.l. Xantener Straße 18 10707 Berlin Deutschland Internet: https://www.codon-aktiengesellschaft.de

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