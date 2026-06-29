EQS-AFR: Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.06.2026 / 09:29 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Gerresheimer AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Ort:

https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Ort:

https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Ort:

https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Ort:

https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet:http://www.gerresheimer.com
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