EQS-AFR: Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.06.2026 / 09:29 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Gerresheimer AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Ort:

https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Ort:

https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Ort:

https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Ort:

https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerresheimer AG Peter-Müller-Str. 3 40468 Düsseldorf Deutschland Internet: http://www.gerresheimer.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351194 29.06.2026 CET/CEST