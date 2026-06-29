EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG / Erwerb eigener Aktien

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /



29.06.2026 / 10:29 CET/CEST

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Frankfurt am Main, 29. Juni 2026

Im Zeitraum vom 22. Juni 2026 bis einschließlich 26. Juni 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 264.139 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 19. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)

22.06.2026 52.319 242,7452

23.06.2026 50.000 246,9636

24.06.2026 5.000 244,5493

25.06.2026 105.000 241,8853

26.06.2026 51.820 238,6820

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 26. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.073.663 Aktien. Die für den Aktienrückkauf insgesamt aufgewendeten Anschaffungskosten betragen EUR 499.999.876,11; mit den oben genannten Aktienkäufen ist somit das Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.

Weitere Informationen über den Aktienrückkauf sind auf der Internetseite der Deutsche Börse AG veröffentlicht (https:.www.deutsche-boerse.com.dbg-de.investor-relations.aktie-und-anleihen.aktienrueckkauf).

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