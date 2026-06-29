EQS-CMS: Covestro Finance GmbH: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Covestro Finance GmbH / Herkunftsstaat
Covestro Finance GmbH: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
29.06.2026 / 11:30 CET/CEST
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Die Covestro Finance GmbH gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro Finance GmbH
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2355908 29.06.2026 CET/CEST
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