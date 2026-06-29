EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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Thema: Infrastruktur
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.06.2026 / 15:52 CET/CEST
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Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 29. Juni 2026

Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. Juni bis einschließlich 26. Juni 2026 wurden insgesamt 1.716.182 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 2. April 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

DatumGesamtzahl der Aktien (Stück)Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€)Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€)
22.06.2026345.81626,07279.016.357
23.06.2026341.12426,43149.016.385
24.06.2026341.48226,40379.016.388
25.06.2026343.56026,24409.016.389
26.06.2026344.20026,19529.016.388
Gesamt1.716.18226,268745.081.906

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:

https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654

.

Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 2. April 2026 bis einschließlich 26. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 18.645.021 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.telekom.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2356228 29.06.2026 CET/CEST

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