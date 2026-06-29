EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.06.2026 / 08:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Im Zeitraum vom 22.Juni 2026 bis einschließlich 26.Juni 2026 wurden insgesamt 110.460 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
22.06.202622.000183,56974.038.533,40XETR
23.06.202627.703181,97325.041.203,56XETR
24.06.202626.500181,75504.816.507,50XETR
25.06.20265.257184,8260971.630,28XETR
26.06.202629.000183,85895.331.908,10XETR
Gesamt110.460182,869720.199.782,84 

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
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2355316 29.06.2026 CET/CEST

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