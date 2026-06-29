EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.06.2026 / 08:31 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 22.Juni 2026 bis einschließlich 26.Juni 2026 wurden insgesamt 110.460 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 22.06.2026 22.000 183,5697 4.038.533,40 XETR 23.06.2026 27.703 181,9732 5.041.203,56 XETR 24.06.2026 26.500 181,7550 4.816.507,50 XETR 25.06.2026 5.257 184,8260 971.630,28 XETR 26.06.2026 29.000 183,8589 5.331.908,10 XETR Gesamt 110.460 182,8697 20.199.782,84

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

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