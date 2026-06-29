EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.06.2026 / 18:47 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 20.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. Juni 2026 bis einschließlich 26. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 13.366 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 22.06.2026 346 0,00% 85,7317 29.663 CEUX 22.06.2026 13 0,00% 85,7262 1.114 TQEX 22.06.2026 641 0,00% 85,7147 54.943 XETA 23.06.2026 413 0,00% 86,1456 35.578 CEUX 23.06.2026 9 0,00% 86,4600 778 TQEX 23.06.2026 578 0,00% 86,0291 49.725 XETA 24.06.2026 137 0,00% 87,5794 11.998 CEUX 24.06.2026 229 0,00% 87,5541 20.050 XETA 25.06.2026 6 0,00% 89,3600 536 AQEU 25.06.2026 319 0,00% 89,3270 28.495 CEUX 25.06.2026 9 0,00% 89,4489 805 TQEX 25.06.2026 666 0,00% 89,3180 59.486 XETA 26.06.2026 483 0,00% 87,7401 42.378 AQEU 26.06.2026 3.124 0,00% 87,6024 273.670 CEUX 26.06.2026 76 0,00% 87,5576 6.654 TQEX 26.06.2026 6.317 0,00% 87,6334 553.580 XETA Gesamt 13.366 0,01% 87,4948 1.169.456

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 26. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.545.875Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 29. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com

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