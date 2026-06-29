EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.06.2026 / 18:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 20.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. Juni 2026 bis einschließlich 26. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 13.366 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
22.06.20263460,00%85,731729.663CEUX
22.06.2026130,00%85,72621.114TQEX
22.06.20266410,00%85,714754.943XETA
23.06.20264130,00%86,145635.578CEUX
23.06.202690,00%86,4600778TQEX
23.06.20265780,00%86,029149.725XETA
24.06.20261370,00%87,579411.998CEUX
24.06.20262290,00%87,554120.050XETA
25.06.202660,00%89,3600536AQEU
25.06.20263190,00%89,327028.495CEUX
25.06.202690,00%89,4489805TQEX
25.06.20266660,00%89,318059.486XETA
26.06.20264830,00%87,740142.378AQEU
26.06.20263.1240,00%87,6024273.670CEUX
26.06.2026760,00%87,55766.654TQEX
26.06.20266.3170,00%87,6334553.580XETA
Gesamt13.3660,01%87,49481.169.456 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 26. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.545.875Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 29. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2356324 29.06.2026 CET/CEST

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