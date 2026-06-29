EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.06.2026 / 16:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Diyar Nachname(n): Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FIT GROUP AG

b) LEI

98450084A0C604AU5255

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,20 EUR 213 Stück 13,20 EUR 213 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13,2000 EUR 426,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

24.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XWBO

29.06.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

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