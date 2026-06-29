EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.06.2026 / 16:04 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Diyar
|Nachname(n):
|Acar
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|FIT GROUP AG
b) LEI
|98450084A0C604AU5255
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A426PD9
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|13,20 EUR
|1.806 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|13,2000 EUR
|1.806,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|22.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Wiener Börse
|MIC:
|XWBO
29.06.2026 CET/CEST
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