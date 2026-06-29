EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: Rüstung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.06.2026 / 11:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Oliver
Nachname(n):Dörre

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HENSOLDT AG

b) LEI

894500686FYLLZD3M624 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000HAG0005

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
64,28 EUR32.140,00 EUR
63,46 EUR29.318,52 EUR
63,48 EUR2.412,24 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
63,8708 EUR63.870,7600 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETA

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Internet:www.hensoldt.net
Ende der MitteilungEQS News-Service

105790 29.06.2026 CET/CEST

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