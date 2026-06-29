EQS-DD: OHB SE: FFS GmbH & Co. KG, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.06.2026 / 13:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: FFS GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Marco R.
Nachname(n): Fuchs
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
OHB SE

b) LEI
391200Y9EA2FRAPKRQ70 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005936124

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
300,00 EUR 1.050.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
300,0000 EUR 1.050.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Internet: www.ohb.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

105804  29.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
OHB

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Verdacht auf Insiderhandel
Nagarro-Chef: Erwarte BaFin-Untersuchung zu Kurssprungheute, 08:59 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 28.06.2026
Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben könnengestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Preiskampf könnte KI-Rally beendengestern, 06:31 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen