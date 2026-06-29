EQS-DD: POB AG: Denis Lademann, Zeichnung / Ewerb von Wandelschuldverschreibungen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.06.2026 / 16:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Denis Nachname(n): Lademann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

POB AG

b) LEI

391200D52H4LDIJVCZ45

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel Beschreibung: Wandelschuldverschreibung (ISIN: DE000A46ZZB0, 10,00 % p.a., Laufzeit 5 Jahre), Nennbetrag EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Stammaktien der POB AG (ISIN: DE000A12UMB1)

b) Art des Geschäfts

Zeichnung / Ewerb von Wandelschuldverschreibungen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 100,00 EUR 86.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 100,00 EUR 86.700,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: POB AG S6, 35 68161 Mannheim Deutschland Internet: https://pob.ag/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

105826 29.06.2026 CET/CEST