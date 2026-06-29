EQS-DD: POB AG: Denis Lademann, Zeichnung / Ewerb von Wandelschuldverschreibungen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.06.2026 / 16:31 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Denis
|Nachname(n):
|Lademann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|POB AG
b) LEI
|391200D52H4LDIJVCZ45
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|Beschreibung:
|Wandelschuldverschreibung (ISIN: DE000A46ZZB0, 10,00 % p.a., Laufzeit 5 Jahre), Nennbetrag EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Stammaktien der POB AG (ISIN: DE000A12UMB1)
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung / Ewerb von Wandelschuldverschreibungen
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|100,00 EUR
|86.700,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|100,00 EUR
|86.700,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|POB AG
|S6, 35
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Internet:
|https://pob.ag/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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