EQS-DD: POB AG: Tobias Reinhardt, Zeichnung / Erwerb von Wandelschuldverschreibungen

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.06.2026 / 16:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Tobias
Nachname(n):Reinhardt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

POB AG

b) LEI

391200D52H4LDIJVCZ45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
Beschreibung:Wandelschuldverschreibung (ISIN: DE000A46ZZB0, 10,00 % p.a., Laufzeit 5 Jahre), Nennbetrag EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Stammaktien der POB AG (ISIN: DE000A12UMB1)

b) Art des Geschäfts

Zeichnung / Erwerb von Wandelschuldverschreibungen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
100,00 EUR86.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
100,00 EUR86.700,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:POB AG
S6, 35
68161 Mannheim
Deutschland
Internet:https://pob.ag/
Ende der MitteilungEQS News-Service

105824 29.06.2026 CET/CEST

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