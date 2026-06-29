EQS-News: Amprion schließt erfolgreich „Energiewende Green Revolving Credit Facility“ in Höhe von 6,5 Mrd. EUR ab

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Amprion schließt erfolgreich „Energiewende Green Revolving Credit Facility“ in Höhe von 6,5 Mrd. EUR ab



29.06.2026 / 16:48 CET/CEST

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Dortmund, Montag, 29. Juni 2026

Amprion schließt erfolgreich „Energiewende Green Revolving Credit Facility“ in Höhe von 6,5 Mrd. EUR ab

Die Amprion GmbH („Amprion“) hat ihren bisherigen 3,2 Mrd. Euro großen Konsortialkreditvertrag frühzeitig refinanziert und eine neue syndizierte Kreditlinie über insgesamt 6,5 Mrd. Euro mit insgesamt 15 Banken erfolgreich abgeschlossen. Mit dem integrierten „Green Pure Play“-Konzept setzt Amprion die Weiterentwicklung seiner grünen Finanzierungsstrategie im Einklang mit dem steigenden Investitionsvolumen konsequent fort.

Mit der deutlichen Erhöhung des Kreditvolumens stärkt Amprion die Finanzierungsbasis und trägt gleichzeitig den Anforderungen seiner internationalen Ratingagenturen Rechnung.

Internationalisierung des Bankenkreises auf 15 Kreditinstitute

Mit dem neuen Konsortialkreditvertrag vertieft Amprion die schon bestehenden, seit vielen Jahren erfolgreichen Bankenpartnerschaften mit der Bayerischen Landesbank (BayernLB), Commerzbank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, ING, SEB und UniCredit. Neu in das Bankenkonsortium eingetreten sind BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Royal Bank of Canada, sowie Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Damit internationalisiert Amprion seinen Kernbankenkreis deutlich. BNP Paribas, ING und Unicredit fungierten als Koordinatoren in dieser Transaktion.

Der Konsortialkreditvertrag hat eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren, gepaart mit zwei Laufzeitverlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr. Zudem ist eine Erhöhungsoption von 2 Mrd. Euro integriert (beides nach Anfrage bei den beteiligten Banken).

„Green Pure Play“ als neues innovatives grünes Konzept

Mit dem Neuabschluss hält die Nachhaltigkeit, zu der sich das Unternehmen seit Jahren konsequent verpflichtet, auch in der kurzfristigen Finanzierung von Amprion Einzug. Das integrierte grüne Konzept ist so das Erste seiner Art. Mehr als 90 Prozent der Umsätze der Amprion müssen EU-Taxonomie-konform bleiben, um den Status als „Green Pure Player“ über die Laufzeit zu erhalten, ohne die konkrete Verwendung der Mittel für grüne Projekte nachzuweisen.

Peter Rüth, CFO von Amprion:

„Mit der neuen „Energiewende Green Revolving Credit Facility“ in Höhe von 6,5 Mrd. EUR stärken wir unseren finanziellen Spielraum und unterstreichen zugleich unsere langfristige, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Finanzierungsstrategie. Der neue Konsortialkredit ist ein zentraler Pfeiler unserer Finanzierung und bildet das Rückgrat für unsere Investitionen in das Netzgeschäft und zeigt zugleich, dass unsere langjährigen und auch neuen Bankenpartner verlässlich und vertrauensvoll bei der Umsetzung der Energiewende an unserer Seite stehen.“

Kontakt für Investoren & Analysten:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

ir@amprion.net

Amprion verbindet

Amprion ist ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz reicht von der Nordsee bis zu den Alpen und erstreckt sich über sieben Bundesländer. Es ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und transportiert Strom für 29 Millionen Menschen. Durch seine Lage in der Mitte Europas ist es Drehscheibe des europäischen Stromhandels. Zum 31.12.2025 beschäftigte Amprion 3.400 Mitarbeitende. Sie tragen dazu bei, unsere Kernaufgaben zu erfüllen: Wir machen unser Netz fit für eine klimaneutrale Zukunft und sichern an entscheidender Stelle die Stabilität des deutschen und europäischen Stromnetzes.

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