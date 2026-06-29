EQS-News: Andera Partners tritt der European Life Sciences Coalition bei, um die Mobilisierung von Kapital für Life-Sciences-Innovationen in Europa zu unterstützen

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Andera Partners tritt der European Life Sciences Coalition bei, um die Mobilisierung von Kapital für Life-Sciences-Innovationen in Europa zu unterstützen



29.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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Andera Partners tritt der European Life Sciences Coalition bei, um die Mobilisierung von Kapital für Life-Sciences-Innovationen in Europa zu unterstützen

Andera Partners, einer der führenden europäischen Private-Equity- und Venture-Capital-Investoren, wird Mitglied der European Life Sciences Coalition (ELSC). Die gemeinsam mit Invest Europe ins Leben gerufene Initiative verfolgt das Ziel, das europäische Venture-Capital-Ökosystem im Bereich Life Sciences zu stärken.

PARIS, FRANKREICH, 29. JUNI 2026 — Andera Partners schließt sich der European Life Sciences Coalition (ELSC) an, zu deren Mitgliedern bereits Forbion, HealthCap, Novo Holdings, Omega Funds, Sofinnova Partners, Van Lanschot Kempen, VIB, das BioInnovation Institute, 4BIO Capital, Cooley und Covington zählen.

Die im Februar 2026 in Brüssel in Anwesenheit des EU-Kommissars für Gesundheit, Olivér Várhelyi, gegründete ELSC vereint Europas führende Venture-Capital-Investoren im Bereich Life Sciences sowie weitere Akteure des Ökosystems hinter einer gemeinsamen Mission: mehr öffentliches und privates Kapital für diesen strategisch wichtigen Sektor zu mobilisieren sowie politische Maßnahmen auf europäischer Ebene zu fördern, die strukturelle Investitionshemmnisse abbauen.

EIN ENTSCHEIDENDER MOMENT FÜR DIE EUROPÄISCHEN LIFE SCIENCES

Europa verfügt über eine starke wissenschaftliche Basis, eine ausgeprägte unternehmerische Tradition und einen international anerkannten Talentpool. Auch industriell hat der Kontinent seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt, insbesondere durch zahlreiche Erfolgsgeschichten im vergangenen Jahrzehnt. Gleichzeitig haben innovative Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten, ausreichend Kapital einzuwerben und in Europa zu wachsen. Die Zahlen sind deutlich: Auf Europa entfallen lediglich 7 % des globalen Venture-Capital-Markts im Bereich Life Sciences, verglichen mit 63 % für die Vereinigten Staaten. Noch aufschlussreicher ist, dass sich 66 der 67 europäischen Biotech-Unternehmen, die in den vergangenen sechs Jahren an die Börse gingen, für einen Börsengang außerhalb Europas entschieden haben.

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die ELSC auf zwei komplementäre Handlungsfelder: Zum einen soll das Bewusstsein bei institutionellen Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern geschärft und eine stärkere Allokation in Risikokapital für die Life Sciences angestoßen werden. Zum anderen arbeitet die Initiative gemeinsam mit europäischen Entscheidungsträgern daran, die Verfügbarkeit öffentlichen Kapitals zu verbessern.

ANDERA LIFE SCIENCES: 25 JAHRE ENGAGEMENT FÜR MEDIZINISCHE INNOVATIONEN IN EUROPA

Mit sieben Auflagen des BioDiscovery-Fonds und nahezu 115 seit seiner Gründung unterstützten Unternehmen steht Andera Life Sciences, das Life-Sciences-Team von Andera Partners, für eine langfristige Vision für Risikokapital in diesem Bereich in Europa. Mit seinen Teams in Paris und München betreut Andera Life Sciences derzeit 37 Unternehmen in der frühen und klinischen Entwicklungsphase. Die Portfoliounternehmen haben eine Vielzahl von Arzneimitteln und Medizinprodukten hervorgebracht, die heute routinemäßig in der klinischen Praxis eingesetzt werden.

Allein in den letzten zwei Jahren hat Andera Life Sciences vier bedeutende Exits in verschiedenen europäischen Ländern abgeschlossen, mit einem potenziellen Gesamtwert von rund 7,8 Milliarden US-Dollar. Dazu zählen Tubulis (Deutschland, übernommen von Gilead), ImCheck Therapeutics (Frankreich, übernommen von Ipsen), SoniVie (Israel/Frankreich, übernommen von Boston Scientific) und Amolyt Pharma (Frankreich, übernommen von AstraZeneca). Diese Transaktionen untermauern die Fähigkeit von Andera Life Sciences, europäische Unternehmen zu globalen Marktführern zu entwickeln. Parallel dazu gingen mehrere Portfoliounternehmen an die Börse, nahmen erneut Kapital an der Nasdaq auf oder erreichten wichtige klinische Meilensteine (Abivax, Agomab, Inventiva).

Andera Life Sciences wird die kontinentale Dimension der European Life Sciences Coalition weiter stärken, insbesondere deren deutsch-französische Achse, gestützt auf seine operative Präsenz in Paris und München.

Olivier Litzka, Partner bei Andera Life Sciences, kommentiert: „Wir sind fest davon überzeugt, dass es in Europa möglich ist, medizinische Innovationen von Weltklasse zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Ziel der ELSC ist es, das finanzielle Ökosystem zu stärken und so zahlreichen weiteren Unternehmen den Weg zu ebnen, neue Medikamente und Medizinprodukte für Patienten sowie ihre behandelnden Ärzte verfügbar zu machen. Mit dem Beitritt zur Initiative engagiert sich Andera Life Sciences dafür, dieses Anliegen von Paris, München und unseren weiteren europäischen Standorten aus voranzutreiben.“

„Der Beitritt von Andera Partners stärkt die European Life Sciences Coalition als paneuropäische Stimme für die Mobilisierung von Kapital für die Life Sciences – einen Sektor, der im heutigen geopolitischen Umfeld zunehmend an strategischer Bedeutung gewinnt und sowohl von politischen Entscheidungsträgern als auch von institutionellen Investoren mehr Aufmerksamkeit verdient“, ergänzt Sander Slooweg, Managing Partner und Mitgründer von Forbion sowie Vorsitzender von Invest Europe für 2026–2027.

ÜBER DIE EUROPEAN LIFE SCIENCES COALITION (ELSC)

Die European Life Sciences Coalition (ELSC) wurde in Zusammenarbeit mit Invest Europe gegründet, dem weltweit größten Verband privater Kapitalgeber. Sie vereint Europas führende Venture-Capital-Fonds im Bereich Life Sciences, Forschungseinrichtungen sowie weitere zentrale Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Mitglieder der ELSC verwalten gemeinsam mehr als 25 Milliarden Euro an für Life Sciences vorgesehenem Kapital und haben in mehr als 1.400 Unternehmen investiert oder zu deren Gründung beigetragen. www.investeurope.eu/elsc

ÜBER ANDERA PARTNERS

Seit fast 25 Jahren zählt Andera Partners zu den führenden Akteuren im Bereich Private Equity und Risikokapital in Europa. Mit einem verwalteten Vermögen von fast 6 Milliarden Euro ist Andera Partners in sechs Anlagestrategien tätig: Risikokapital für den Gesundheitssektor (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Co-Invest), sponsorlose Darlehensfinanzierungen (Andera Acto) sowie Infrastruktur zur Unterstützung der Energiewende (Andera Infra). Mit Sitz in Paris und Büros in Antwerpen, Madrid, Mailand und München beschäftigt Andera Partners mehr als 130 Mitarbeiter, darunter 80 Investoren. www.anderapartners.com

MEDIENKONTAKTE

Nicolas DELSERT – Andera Partners – n.delsert@anderapartners.com – +33 6 22 67 71 17

Dr. Johanna KOBLER – MC Services – andera@mc-services.eu – +49 89 210 228 46

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