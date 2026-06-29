EQS-News: BÖAG Börsen AG vollzieht vollständige Übernahme der vwd TransactionSolutions AG und erweitert Vorstand

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BÖAG Börsen AG vollzieht vollständige Übernahme der vwd TransactionSolutions AG und erweitert Vorstand



29.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



BÖAG Börsen AG vollzieht vollständige Übernahme der vwd TransactionSolutions AG und erweitert Vorstand

Düsseldorf/Hamburg/Hannover, 29. Juni 2026 – Die BÖAG Börsen AG, Trägergesellschaft der Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover, übernimmt 100 Prozent der Geschäftsanteile an der vwd TransactionSolutions AG (vwdTS). Das in Frankfurt ansässige Unternehmen gehört zu den führenden IT-Dienstleistern mit Spezialisierung im Betrieb elektronischer Handelsplattformen.

Mit der vollständigen Übernahme der vwdTS stärkt die BÖAG Börsen AG ihre Position im wachsenden Markt des elektronischen Wertpapierhandels und das gemeinsame Wachstumspotenzial.



Gewinn von technischem Know-how und Flexibilität

Bereits seit 2017 sind die BÖAG Börsen AG und die vwdTS partnerschaftlich eng verbunden. Bei den elektronischen Handelssystemen Quotrix der Börse Düsseldorf und European lnvestor Exchange der Börse Hannover stellt die vwdTS bereits den technischen Betrieb sicher. Mit ihren innovativen Systemen und kundenorientierten Dienstleistungen aus einer Hand zählt sie zahlreiche namhafte europäische Banken, Broker und Finanzdienstleister zu ihren Kunden.

„Die vwdTS gehört seit vielen Jahren zu unseren engsten Partnern, auf deren Erfahrung und sichere Infrastruktur wir uns verlassen können“, sagt Sven Marxsen, Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG. „Mit der Übernahme gewinnen wir umfangreiches Know-how im technischen Betrieb unserer Handelsplätze und können diese zukünftig noch aktiver und flexibler gestalten. Damit ergänzen wir unser Portfolio in idealer Weise“, fügt Hendrik Janssen, Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG, hinzu.



Jens Meuser neu im Vorstand

Gleichzeitig wird der Vorstand der BÖAG Börsen AG zum 1. Juli 2026 um Jens Meuser erweitert, der seit 2016 die vwdTS leitet. „Jens Meuser bereichert unseren Vorstand mit seiner langjährigen Expertise, die die Entwicklung der BÖAG Börsen AG insbesondere im technischen Bereich weiter voranbringen wird“, ergänzt Dr. Thomas Ledermann, Aufsichtsratsvorsitzender der BÖAG Börsen AG. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben im Vorstand, sowie die vwdTS als Teil der BÖAG-Gruppe auszubauen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu vertiefen“, erklärt Jens Meuser.



Weitere Informationen zur vwdTS unter: https://www.infront.co/global/en/solutions/modules/transaction-solutions.html



Über die BÖAG Börsen AG

Die BÖAG Börsen AG ist Trägerin der maklergestützten Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelsplattformen Quotrix, LS Exchange und European Investor Exchange. Zusammen verfügen die drei Börsenplätze einschließlich ihrer Handelsplattformen über rund 100.000 Listings von Wertpapieren (Aktien, offene Fonds/ETFs, Anleihen, Genussscheine sowie Zertifikate/ETCs). Zu den Handelsteilnehmern zählen eine große Zahl inländischer Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen. Anleger handeln an den Börsen Hamburg und Hannover die wichtigsten deutschen und alle ausländischen Aktien bis zu bestimmten Volumina courtagefrei. An der Börse Düsseldorf werden alle Aktien und Anleihen im Maklerhandel ohne Courtage gehandelt.

Mit der Fondsbörse Deutschland betreibt die BÖAG Börsen AG zudem einen Initiatoren-unabhängigen Marktplatz für geschlossene Fonds. Weiterhin engagiert sie sich als Initiator des Global Challenges Index, des Global Challenges Paris Aligned und des Global Ethical Values Index im Bereich der nachhaltigen Geldanlage.

Weitere Informationen finden Sie unter www.boersenag.de



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Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

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