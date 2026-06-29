EQS-News: Cherry SE bestellt Rogier Volmer dauerhaft zum CEO und setzt damit auf Kontinuität bei der strategischen Transformation

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Cherry SE bestellt Rogier Volmer dauerhaft zum CEO und setzt damit auf Kontinuität bei der strategischen Transformation



29.06.2026 / 10:35 CET/CEST

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München, 29. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat der Cherry SE hat Rogier Volmer mit Wirkung zum 1. Juli zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) berufen. Herr Volmer, der das Unternehmen bereits seit dem 1. Januar 2026 als Interim-CEO führt, wird die Umsetzung der strategischen Transformation des international tätigen Herstellers von Peripheriegeräten konsequent fortsetzen. Die Entscheidung des Aufsichtsrats unterstreicht das Vertrauen in den eingeschlagenen Kurs und steht zugleich für Kontinuität und Stabilität in einer entscheidenden Phase der Weiterentwicklung des Unternehmens.

Die Cherry SE wird unter der Führung von Rogier Volmer die Umsetzung ihres Zukunftsprogramms „Blossom“ entschlossen weiter vorantreiben. Seit der Übernahme der CEO-Funktion zu Beginn des Jahres hat Herr Volmer maßgebliche Impulse zur Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit, zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität sowie zur Fokussierung auf die Kernbereiche Peripherals & Components gesetzt. Seine dauerhafte Bestellung zum CEO gewährleistet die kontinuierliche Fortführung der eingeleiteten Maßnahmen und die konsequente Umsetzung der strategischen Prioritäten der Gesellschaft.

Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cherry SE: „Rogier Volmer hat in den vergangenen Monaten als Interim-CEO bewiesen, dass er mit seiner langjährigen internationalen Führungserfahrung und seiner strategischen Klarheit die richtige Persönlichkeit ist, um CHERRY in die Zukunft zu führen. Es ist ihm gelungen, die Organisation zu stabilisieren, klare Prioritäten zu setzen und die Umsetzung der eingeleiteten Transformation mit hoher Disziplin voranzutreiben. Wir freuen uns sehr darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen.“

CEO Rogier Volmer: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. In den vergangenen sechs Monaten habe ich das Potenzial unserer traditionsreichen Marke und die hohe Einsatzbereitschaft unseres globalen Teams intensiv kennengelernt und wir haben gemeinsam an einem Fundament für die Zukunft von CHERRY gearbeitet. Nun gilt es, diesen Kurs mit voller Dynamik beizubehalten. Unser Fokus bleibt unverändert auf profitablem Wachstum in unseren Kernbereichen Office, Security und Gaming sowie auf der nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts für unsere Aktionäre, Kunden, Partner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/



Kontakt

Cherry SE

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Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

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