EQS-News: Die Nordex Group erhält einen 325‑MW‑Auftrag in den USA

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Thema: Erneuerbare Energien
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EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die Nordex Group erhält einen 325‑MW‑Auftrag in den USA

29.06.2026 / 07:30 CET/CEST
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Die Nordex Group erhält einen 325MWAuftrag in den USA

Hamburg, Deutschland / USA, 29. Juni 2026. Die Nordex Group hat sich einen weiteren Auftrag in den Vereinigten Staaten mit einer Gesamtleistung von 325 MW gesichert. Der Auftrag umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Die Namen des Kunden und des Projekts werden nicht bekannt gegeben.

„Einen starken, lokal verankerten US‑Energiesektor mitzugestalten und unsere Kunden mit ‚Made in USA‘‑Produkten zu bedienen, die in Iowa gefertigt werden und auf bewährter Technologie basieren, ist für uns ein echtes Privileg“, sagt Manav Sharma, CEO von Nordex North America.

Mit ihrer Delta4000‑Technologie bietet die Nordex Group eine äußerst zuverlässige und effiziente Lösung für großskalige Windprojekte in Nordamerika. Damit unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, den Energieertrag unter unterschiedlichsten Standortbedingungen zu optimieren.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte im Jahr 2025 einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com

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Unternehmen:Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon:+49 381 6663 3300
Fax:+49 381 6663 3339
E-Mail:investor-relations@nordex-online.com
Internet:www.nordex-online.com
ISIN:DE000A0D6554
WKN:A0D655
Indizes:MDAX, TecDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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