EQS-News: Meta Wolf AG - Hauptversammlung 2026 im Zeichen des erfolgreichen Abschlusses der Wandlung von einem traditionellen Handelsunternehmen in ein keramisches Technologieunternehmen CERAM TECH

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Meta Wolf AG - Hauptversammlung 2026 im Zeichen des erfolgreichen Abschlusses der Wandlung von einem traditionellen Handelsunternehmen in ein keramisches Technologieunternehmen CERAM TECH



29.06.2026 / 15:05 CET/CEST

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Kranichfeld, 29 Juni 2026 – Der Vorstand der Meta Wolf AG wird auf der anstehenden Hauptversammlung am 30.06.2026 in Weimar über das abgelaufene Geschäftsjahr 2025, in dem ein weiterer wesentlicher Meilenstein der Wachstumsstrategie mit der erstmaligen ganzjährigen Einbeziehung der Deutsche Steinzeug Solar Ceramics Gruppe in den Konzernabschluss erreicht wurde, berichten.

Im Juni 2026 wurde die Wandlung von einem traditionellen Handelsunternehmen in ein weltweit operierendes Technologieunternehmen im Bereich CERAM TECH erfolgreich abgeschlossen.

Meta Wolf setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und formuliert in dem Zusammenhang die „Unicorn Vision 2030", die bereits im Rahmen des Geschäftsberichts 2025 kommuniziert worden ist, weiter aus, in deren Rahmen der Vorstand bis 2030 einen Rohertrag (Gross Profit) von 200 Millionen Euro und ein EBITDA von ≥ 40 Mio. € (EBITDA Marge von 10% - 20%) sowie 1.000 Mitarbeiter anstrebt.

Die Gesellschaft operiert in einem attraktiven Wachstumsmarkt. Das erwartete Wachstum des globalen Fliesenmarktes wird auf ca. 7,1 % p.a. (2025–2033) eingeschätzt (Quelle: Research Nester). Der Kernmarkt von Meta Wolf befindet sich in Nord- und Zentraleuropa, dessen Marktgröße auf ca. 4 Mrd. € geschätzt wird (Quelle: verschiedene Quellen *). Innerhalb dieses Marktes verfügt Meta Wolf nach eigener Einschätzung über eine führende Marktposition, insbesondere aufgrund niedriger Logistikkosten, schneller Lieferzeiten und niedriger CO₂-Emissionen.

Mit sieben Produktionsstandorten verfügt Meta Wolf über 1 Mio. m² an Produktionsfläche, auf der jährlich ca. 30 Mio. m² Keramikfliesen im Wert von ca. 500 Mio. € produziert werden können. Allein dadurch – verbunden mit den Maschinen, dem Markenwert (insbesondere AGROB BUCHTAL als führende Marke für Architekturfliesen „Made in Germany") sowie dem Working Capital – würde es einen neuen Wettbewerber nach Managementeinschätzung über 1 Mrd. € kosten, ein ähnliches Set-Up auf der grünen Wiese aufzubauen. Dieser Vorsprung, kombiniert mit der Meta Wolf Qualitäts- und Innovationsführerschaft, z.B. in Form von Patenten bzgl. Hardware, Materialien und Systemen, bereiten möglichen neuen Wettbewerbern hohe Eintrittsbarrieren.

Kurzfristig soll die Auslastung durch die Stärkung der Vertriebskanäle im Bereich Projektgeschäft/Architekten, (Groß-)Handel, DIY/Baumärkte und Key Accounts sowie die Umsetzung kurzfristiger Effizienzsteigerungen verbessert werden.

Die aktuellen Herausforderungen der Fliesenindustrie in Form von hohen Energie- sowie Arbeitskosten werden proaktiv adressiert und mitigiert. Dabei hat das Vorgehen von Meta Wolf nach Einschätzung des Managements das Potenzial, als Blaupause für andere deutsche Industriezweige zu dienen. Eine Kostenoptimierung soll dabei insbesondere durch die konsequente Transformation zu Industrie 5.0 erfolgen. Dies beinhaltet für Meta Wolf insbesondere den vermehrten Einsatz von Solarenergie über Hybridfabriken in denen neben Keramik auch Energie hergestellt wird, die Nutzung von künstlicher Intelligenz, Automatisierung sowie die Schaffung von Dark Factories und die Etablierung eines Keramik-Metaverse. Unter Metaverse versteht Meta Wolf insbesondere die Nutzung von Digital Twins in der Produktion sowie eine digitale Plattform, die Kunden auf virtuelle Art eine realistische Erfahrung ermöglicht. Neben der Kostenoptimierung können dadurch Produktivität, Qualität und Sicherheit deutlich gesteigert werden. Durch die Einführung von Industrie 5.0 kann das Geschäft deutlich weiter skaliert werden, bei einer nur leicht wachsenden Belegschaft. Erste Industriepartnerschaften wurden für die Umsetzung bereits geschlossen und erste Umsetzungsprojekte gestartet. Für die nächste Stufe der Umsetzung der Transformation in ein Industrie 5.0 bzw. ein CERAM TECH Technologieunternehmen erwartet der Vorstand in den nächsten Jahren ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 100 Mio. €, das nur teilweise aus dem laufenden Cashflow finanziert werden kann. Daher prüft die Gesellschaft derzeit verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, zu denen auch Kapitalmarktoptionen gehören.

Die Übersicht zu den Abstimmungsergebnissen sowie die Präsentation des Vorstands werden nach der Hauptversammlung auf der Website der Meta Wolf AG unter https://www.metawolf.com/de/hauptversammlung-2026 zur Verfügung gestellt.

* Quellen: https://www.fliesenverband.de/bundesverband-keramische-fliesen-e-v-8/, https://www.indexbox.io/blog/ceramic-tile-european-union-market-overview-2024-5/, https://www.indexbox.io/search/ceramic-tile-price-the-netherlands/?utm_source=chatgpt.com, https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/cross-sectional-topics/housing-switzerland.html und weitere

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