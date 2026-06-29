EQS-News: Schweizer Electronic AG: Hauptversammlung blickt auf strategische Weiterentwicklung und finanzielle Stabilisierung zurück

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Schweizer Electronic AG: Hauptversammlung blickt auf strategische Weiterentwicklung und finanzielle Stabilisierung zurück



29.06.2026 / 13:47 CET/CEST

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Schweizer Electronic AG: Hauptversammlung blickt auf strategische Weiterentwicklung und finanzielle Stabilisierung zurück

Konzernumsatz 2025 steigt auf 173,1 Millionen Euro

Liquiditäts- und Bilanzstruktur deutlich verbessert

Vorstand kündigt Kooperation mit indischer ILJIN Electronics an

Dr. Stefan Krauss erneut in den Aufsichtsrat gewählt und als Vorsitzender bestätigt



Schramberg, 29. Juni 2026 – Die Hauptversammlung der Schweizer Electronic AG fand am 26. Juni 2026 am Sitz der Gesellschaft in Schramberg statt. Insgesamt waren 69 Prozent des eingetragenen Grundkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten mit großer Mehrheit allen Tagesordnungspunkten zu.



Strategische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells

Vorstandsvorsitzender Nicolas-Fabian Schweizer ordnete das Geschäftsjahr 2025 in ein weiterhin anspruchsvolles Markt- und Branchenumfeld ein. Im Mittelpunkt stand die konsequente Weiterentwicklung des Geschäftsmodells: SCHWEIZER verbindet die Kompetenz des Standorts Schramberg mit einem internationalen Partnernetzwerk.

„Die Elektronikindustrie befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderung: Lieferketten werden regionaler, sicherheitsorientierter und technologisch anspruchsvoller. Für SCHWEIZER ergeben sich daraus klare Chancen. Mit unserer europäischen Technologiekompetenz, unserem Fab-Light-Modell und unserem globalen Partnernetzwerk sind wir gut positioniert, um unsere Kunden bei resilienten und skalierbaren Leiterplattenlösungen zu unterstützen. Ein besonderer strategischer Schritt ist dabei die Erweiterung unseres Netzwerks nach Indien. Mit ILJIN Electronics, ein Unternehmen der Amber Group gewinnen wir einen starken Partner in einem der dynamischsten Elektronikmärkte der Welt. Indien steht für Wachstum, industrielle Dynamik und neue Möglichkeiten in der globalen Elektronik-Wertschöpfung. Wir blicken daher realistisch auf die Herausforderungen, aber sehr optimistisch auf die Chancen, die vor uns liegen.“, sagte Nicolas-Fabian Schweizer, Vorstandsvorsitzender der Schweizer Electronic AG.



Geschäftsjahr 2025 und Ausblick

Finanzvorstand Marc Bunz berichtete über das Geschäftsjahr 2025, in dem SCHWEIZER den Konzernumsatz auf 173,1 Millionen Euro steigern konnte. Nach 144,5 Millionen Euro im Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 19,8 Prozent. Wesentlicher Treiber war das Handelsgeschäft mit strategischen Partnern, das auf 117,2 Millionen Euro zulegte.

SCHWEIZER erzielte operative Fortschritte. Das EBITDA lag 2025 bei 0,7 Millionen Euro nach minus 0,3 Millionen Euro im Vorjahr. Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen ergab sich ein EBITDA von 1,7 Millionen Euro. Das Projekt PARAGON zur Anpassung der Kostenstrukturen wurde Ende 2025 planmäßig abgeschlossen.

Besonders die Finanz- und Liquiditätslage verbesserte sich deutlich. Die liquiden Mittel stiegen auf 23,4 Millionen Euro. Der Nettoverschuldungsgrad lag zum Jahresende bei minus 15,7 Prozent.

Zustimmung zu den Tagesordnungspunkten

Mit großer Mehrheit sprach die Hauptversammlung ihr Vertrauen sowohl den Mitgliedern des Vorstands als auch des Aufsichtsrats aus und stimmte allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu. Dr. Stefan Krauss wurde von der Hauptversammlung mit großer Mehrheit erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat bestätigte ihn in seiner anschließenden Sitzung erneut als Vorsitzenden des Gremiums.

Sämtliche Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung sind unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/hauptversammlung verfügbar.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.

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