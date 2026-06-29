EQS-News: Trust3 AI bringt seine Agent-Control-Plane in Microsoft Copilot Studio ein.

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Trust3 AI bringt seine Agent-Control-Plane in Microsoft Copilot Studio ein.



29.06.2026 / 12:05 CET/CEST

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Sicherheitsteams können nun jeden Copilot-Studio-Agenten – einschließlich Schatten-Agenten – über eine zentrale Steuerungsebene entdecken, überwachen und absichern.

SAN FRANCISCO, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Trust3 AI gab heute bekannt, dass seine „Agent Control Plane" – der operative Kern des unternehmenseigenen Agent-DOS-Frameworks (Discovery, Observability, Security) – nun in Microsoft Copilot Studio integriert ist. Die Integration bietet Sicherheits- und KI-Plattform-Teams eine zentrale Anlaufstelle, um jeden Copilot-Studio-Agenten zu identifizieren, dessen Aktivitäten nachzuvollziehen und Sicherheitsmaßnahmen in Echtzeit durchzusetzen.

Copilot Studio hat es Unternehmen erleichtert, KI-Agenten zu entwickeln und bereitzustellen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung benötigen Sicherheitsteams Einblick in jeden Agenten, die Daten, auf die er zugreift, die von ihm aufgerufenen Tools und die von ihm ausgeführten Aktionen. Trust3 AI bewältigt diese Herausforderung, indem es Copilot Studio-Agenten kontinuierlich erkennt und deren Verhalten steuert, ohne sich in den Datenpfad einzuschalten.

Mit der Integration erweitert Trust3 AI seine Agent Control Plane auf Copilot Studio mit folgenden Funktionen:

Kontinuierliche Erkennung. Erkennt automatisch jeden Copilot-Studio-Agenten, einschließlich Schattenagenten, die außerhalb offizieller Bestandslisten erstellt wurden, sowie deren Verantwortlichen, verbundene Datenquellen und Risikoklassifizierung.

Manipulationssichere Beobachtbarkeit. Erfasst Eingabeaufforderungen, Tool-Aufrufe, Entscheidungen und den Ausführungsverlauf, um umfassende Wiedergabe- und forensische Untersuchungsmöglichkeiten zu bieten.

Laufzeit-Sicherheitsmaßnahmen und Kill-Switch. Setzt Sicherheitsrichtlinien während der Agentenausführung durch und ermöglicht es Sicherheitsteams, die Agentenaktivität im Falle eines Vorfalls sofort zu stoppen.

MCP-Content-Firewall. Schützt Copilot-Studio-Agenten, die mit MCP-Servern interagieren, indem jeder MCP-Server standardmäßig als nicht vertrauenswürdig behandelt wird, die Anzahl der Anmeldeinformationen pro Anfrage begrenzt wird und Versuche, Eingabeaufforderungen in Tool-Beschreibungen oder Antworten einzuschleusen, unterbunden werden.

Identitätsbewusste Governance. Bewahrt die Identität des ursprünglichen Benutzers während der gesamten Agentendelegierung, sodass Zugriffskontrollen, die Durchsetzung von Richtlinien und Prüfpfade die Person widerspiegeln, die die Anfrage initiiert hat.

„Copilot Studio macht es einfach, KI-Agenten zu erstellen. Es sollte genauso einfach sein, sie zu erkennen, zu verstehen, was sie tun, und sie zu stoppen, wenn sie gegen Richtlinien verstoßen. Genau das leistet unsere Agent Control Plane."

Don Bosco Durai

Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Trust3 AI

Trust3 AI wird die Integration von Microsoft Copilot Studio während der AI Engineer World's Fair 2026 vorführen, die vom 29. Juni bis zum 2. Juli in San Francisco stattfindet.

Die Copilot-Studio-Integration ist ab sofort verfügbar.

Informationen zu Trust3 AI

Trust3 AI ist die Control Plane für agentenbasierte KI in Unternehmen und bietet Sicherheits- und Governance-Teams Erkennungs-, Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen für KI-Agenten, die von ihnen genutzten MCP-Server sowie die Daten, auf die sie zugreifen. Aufbauend auf der Data-Governance-Plattform, die früher unter dem Namen Privacera bekannt war, sorgt Trust3 AI für eine einheitliche Durchsetzung von Richtlinien in Snowflake, Databricks, BigQuery, Microsoft und mehr als 50 Unternehmensdatenplattformen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://trust3.ai

Medienkontakt

Trust3 AI

Ibby Rahmani, Leiterin Marketing

(510) 413-7300

ibby@trust3.ai

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2984063/Trust3_AI_Logo.jpg

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