Europas Börsen kaum bewegt - Iran im Fokus

Frankfurt, 29. Jun (Reuters) - ⁠Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten haben die Anleger an den europäischen Börsen zu Wochenbeginn verunsichert. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Montag gegen Mittag jeweils kaum verändert bei 24.693 Zählern und 6218 Punkten.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hatte sich am Wochenende mit wechselseitigen Attacken wieder verschärft. Die beiden Länder planen nun laut einem Medienbericht für Dienstag ein Treffen in ‌der katarischen Hauptstadt Doha, um ihren Streit beizulegen. Vermittler haben indes Insidern zufolge Kommunikationskanäle eingerichtet, um mögliche Zwischenfälle und damit eine erneute Eskalation wie am Wochenende zu verhindern. Experten zeigten sich jedoch zurückhaltend. "Im Wesentlichen geht es hier um die ⁠Zukunft des Atomprogramms ⁠im Iran, die Hoheit über die Straße von Hormus und die Situation im Libanon", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. "Keine einfachen Themenfelder, die auch in den kommenden Wochen für hitzige Gemüter auf allen Seiten sorgen werden."

ÖLPREIS UND TECH-AKTIEN LEICHT HÖHER

Am Ölmarkt verteuerten sich die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI um jeweils rund ein Prozent. Mit 72,69 und 70,20 Dollar je Fass (159 Liter) liegen die Preise nun leicht über dem Niveau vor Beginn des Iran-Konflikts, das sie vergangene Woche erreicht ‌hatten. Die Analysten der niederländischen Großbank ING mahnten zur Vorsicht. "Für den Ölmarkt ‌bestehen weiterhin erhebliche Risiken. Dennoch scheinen sich die Marktteilnehmer darauf zu konzentrieren, was eine fortgesetzte Erholung der Öllieferungen für das globale Gleichgewicht bedeuten würde", hieß es im ING-Bericht. "Diese Sorglosigkeit ist merkwürdig und birgt eindeutig ein erhebliches Potenzial für Preissteigerungen, falls sich die Erholung des Angebots ⁠als langsam erweist."

Die zuletzt angeschlagenen Technologieaktien schlugen indes einen vorsichtigen Erholungskurs ein. Der europäische Branchenindex rückte um rund ein Prozent ‌vor. In der vergangenen Woche war er um fast vier Prozent ⁠abgerutscht. Seit der Verschiebung des OpenAI-Börsengangs ist die Dynamik der Hausse bei KI-Aktien laut Experten ins Stocken geraten. Es gebe eine wachsende Unsicherheit darüber, wann sich die hohen Investitionen in einem Gewinnwachstum niederschlagen, das die rasant angestiegenen Aktienpreise rechtfertigt. Für zusätzliche Nervosität sorge, dass OpenAI den Zugang zu seinem neuesten KI-Modell auf Wunsch der ‌US-Regierung zunächst nur einer kleinen Gruppe ausgewählter Partner gewährt, sagte Stratege ⁠Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Das zeigt: Künstliche Intelligenz ⁠wird zunehmend zur strategischen Schlüsseltechnologie, bei der Sicherheit und Kontrolle vor Geschwindigkeit stehen."

NAGARRO MIT KURSFEUERWERK

Bei den Einzelwerten sorgte Nagarro mit einem Plus von rund 90 Prozent auf 77,20 Euro für Gesprächsstoff. Der Münchner Softwareentwickler steht vor dem Verkauf nach Indien. Der Rivale Persistent Systems bietet 81 Euro je Aktie und hat sich bereits mehr als 20 Prozent der Nagarro-Anteile von dessen Großaktionär, der Familie Dürschmidt, gesichert. "Schöner Aufschlag von 100 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom Freitag in Höhe von 40,44 Euro", kommentierte ein Händler.

An der Börse in Amsterdam legten die Aktien des Technologie-Investors Prosus um 3,6 Prozent zu. Positive Geschäftsentwicklungen bei den Beteiligungsfirmen haben dem Delivery Hero-Großaktionär zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen. Erstmals schrieben Verbraucherplattformen in sämtlichen ⁠Regionen Gewinne, teilte Prosus mit. Der Konzern hält unter anderem Anteile an der "Lieferando"-Mutter Just Eat Takeaway und dem chinesischen Internetkonzern Tencent.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)