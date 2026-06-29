EZB: Kreditvergabe an Firmen im Euroraum zieht an

Berlin, ⁠29. Jun (Reuters) - Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum hat im Mai spürbar zugelegt. Die Institute reichten 4,0 Prozent mehr Darlehen ‌an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. Im ⁠April ⁠hatte es ein Plus von 3,4 Prozent gegeben. Die Kreditvergabe an private Haushalte legte im Mai um 3,1 Prozent zu.

Die für die Zinspolitik wichtige Geldmenge M3 stieg ‌um 3,2 Prozent. Von der ‌Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten hier nur ein Plus von 2,7 Prozent erwartet. M3 umfasst ⁠Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und ‌Schuldverschreibungen. Die Daten zu ⁠dieser Geldmenge können Hinweise auf die Inflationsentwicklung geben. Die EZB hat am 11. Juni erstmals seit fast drei Jahren ‌den Leitzins angehoben. ⁠Sie reagierte damit auf ⁠die im Zuge des Iran-Konflikts stark gestiegene Inflation im Euroraum: Im Mai lag die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent. An den Finanzmärkten wird für den weiteren Verlauf des Jahres mit mindestens einem weiteren Zinsschritt der EZB nach oben gerechnet.

(Bericht von Reinhard ⁠Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)