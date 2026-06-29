Feiertagswoche beginnt mit Tech-Bounce

Markus Koch · Uhr
Thema: RüstungE-MobilitätKI
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Die Wall Street startet fester in die verkürzte Handelswoche. Nach der Schwäche der Vorwoche greifen Anleger bei Tech-Werten wieder zu, während die Lage zwischen den USA und Iran nach neuen Angriffen zunächst wieder in Richtung Gespräche und Waffenruhe kippt. Im Fokus stehen vor allem die großen KI- und Raumfahrtthemen. SpaceX wird am 7. Juli in den Nasdaq 100 aufgenommen, Google zieht in den Dow Jones ein, und Honeywell hat erfolgreich den Aerospace-Bereich ausgegliedert. Gleichzeitig bleibt die KI-Story widersprüchlich, Google begrenzt Metas Nutzung von Gemini-Modellen wegen knapper Rechenkapazitäten, während neue Sorgen über Kapitalbedarf, Börsengänge und die Finanzierung des KI-Booms aufkommen. Dazu blicken Anleger diese Woche auf die Sintra-Konferenz der EZB, bei der heute Christine Lagarde und am Mittwoch Fed-Chef Kevin Warsh sprechen werden. Am Freitag wird die Wall Street wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen sein.


00:00 Überblick | kurze Handelswoche
00:50 Tech-Bounce | Indexveränderungen | Honeywell
03:19 Geopolitik: Waffenstillstand & Ölmärkte
05:16 Wochenausblick: Reden & Wirtschaftsdaten
07:51 Meldungen: Warsh | Trump | AI vs. Infrastruktur | Apple u.m.
14:21 China: KI-Modell holt auf | Baidu Börsengang
15:57 Washington reguliert ChatGPT & Anthropic Mythos | Google
18:21 Meldungen: SpaceX | Rocket Lab | Comcast | GameStop | VW
22:18 Analysten: Analog Devices | Intel | Marvell | Robinhood
25:35 Ankündigung Interview Wieland Arlt

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