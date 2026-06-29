Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.06.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Apex Critical MetalsBericht 3. Quartal 2026
BB Engelberg Trub TitlisBericht 2. Quartal 2026
BLAST RESOURCES INC.Bericht 1. Quartal 2026
BRAVADA GOLDBericht 3. Quartal 2026
Cake Box HoldingsBericht Geschäftsjahr 2026
China Water Affairs GroupBericht Geschäftsjahr 2026
ConcentrixBericht 2. Quartal 2026
FORESIGHT GROUP HOLDINGSBericht Geschäftsjahr 2026
NaspersBericht Geschäftsjahr 2026
NEO Battery MaterialsBericht Geschäftsjahr 2026
paragon GmbH & Co. KGaABericht Geschäftsjahr 2025
POLAR CAPITAL HLDGSBericht Geschäftsjahr 2026
PROSUSBericht Geschäftsjahr 2026
Q2 MetalsBericht Geschäftsjahr 2026
Silver Elephant MiningBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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