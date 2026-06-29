Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.06.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Apex Critical Metals
|Bericht 3. Quartal 2026
|BB Engelberg Trub Titlis
|Bericht 2. Quartal 2026
|BLAST RESOURCES INC.
|Bericht 1. Quartal 2026
|BRAVADA GOLD
|Bericht 3. Quartal 2026
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|China Water Affairs Group
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Concentrix
|Bericht 2. Quartal 2026
|FORESIGHT GROUP HOLDINGS
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Naspers
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|NEO Battery Materials
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|paragon GmbH & Co. KGaA
|Bericht Geschäftsjahr 2025
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|Q2 Metals
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|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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