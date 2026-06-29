Freundlicher Start in die neue Börsenwoche

Der DAX dürfte zum Wochenauftakt mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich vorbörslich fester. Rückenwind kommt von den US-Börsen, wo Dow Jones, S&P 500 und insbesondere der technologielastige Nasdaq 100 vor Handelsbeginn im Plus notieren. In Asien schloss der Nikkei 225 den Tag mit einem leichten Abschlag.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Makroseite stehen heute vor allem die Stimmungsdaten aus der Eurozone. Veröffentlicht werden unter anderem das Wirtschaftsklima sowie Indikatoren für Verbraucher- und Unternehmensvertrauen. Zudem richtet sich der Blick auf den Auftakt des jährlichen EZB-Forums, bei dem Aussagen führender Notenbankvertreter Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs liefern könnten. Daneben beobachten Marktteilnehmer aufmerksam die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus, nachdem Washington und Teheran laut Medienberichten vorerst auf weitere militärische Maßnahmen verzichten wollen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten steht Nagarro klar im Mittelpunkt. Die Aktie verzeichnet einen außergewöhnlichen Kurssprung und gehört zu den meistgehandelten Titeln des Tages. Auslöser ist das Übernahmeangebot des indischen IT-Dienstleisters Persistent Systems, der 81 Euro je Aktie bietet und damit das Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Bereits gesicherte Anteile der Gründerfamilie erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Deals zusätzlich.

Gefragt sind zudem die Aktien der deutschen Rüstungsbranche. Rheinmetall, Hensoldt, TKMS und Renk legen nach den deutlichen Rücksetzern der vergangenen Wochen wieder zu. Anleger nutzen die zuletzt erreichten niedrigeren Kursniveaus für Neueinstiege, wodurch sich die Titel von ihren jüngsten Tiefständen lösen.

Auch Mercedes-Benz startet fester in den Handel. Die Aktie erholt sich nach dem Rückfall auf das niedrigste Niveau seit Ende 2020. Damit rückt der Stuttgarter Autobauer nach einer längeren Schwächephase wieder stärker in den Fokus der Anleger.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UN8FKZ 14,21 26175,775008 Punkte 17,45 Open End Nasdaq-100® Bull UN77F2 14,35 27779,12023 Punkte 17,74 Open End X-DAX® Bull UN9QVZ 9,86 23792,437282 Punkte 24,81 Open End Nasdaq-100® Bear UN8WTV 4,39 29800,318411 Punkte 59,52 Open End LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE Bull UN6FPY 1,51 343,70399 EUR 3,25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.06.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Class C Call UN18QL 0,36 500,00 USD 8,61 16.12.2026 AbbVie Inc. Call UN4DX7 0,67 290,00 USD 9,22 16.12.2026 adidas AG Call UG9ZE7 1,35 180,00 EUR 7,5 16.09.2026 JPMorgan Chase Call UN6SLF 4,61 320,00 USD 3,87 15.12.2027 Microsoft Corp. Call UG1WWW 0,93 500,00 USD 7,1 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.06.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Space Exploration Technologies Corp. Short UR02PP 15,22 178,771293 USD 6 Open End DAX® Long HD6QGB 9,89 20568,784207 Punkte 6 Open End Rheinmetall AG Long UN83MG 2,30 757,753539 EUR 5 Open End DAX® Long HB8X6Y 1,45 21939,630933 Punkte 9 Open End Arista Networks Inc. Long UG3SJ9 3,62 126,16943 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.06.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.