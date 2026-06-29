Freundlicher Start in die neue Börsenwoche
Der DAX dürfte zum Wochenauftakt mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich vorbörslich fester. Rückenwind kommt von den US-Börsen, wo Dow Jones, S&P 500 und insbesondere der technologielastige Nasdaq 100 vor Handelsbeginn im Plus notieren. In Asien schloss der Nikkei 225 den Tag mit einem leichten Abschlag.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Makroseite stehen heute vor allem die Stimmungsdaten aus der Eurozone. Veröffentlicht werden unter anderem das Wirtschaftsklima sowie Indikatoren für Verbraucher- und Unternehmensvertrauen. Zudem richtet sich der Blick auf den Auftakt des jährlichen EZB-Forums, bei dem Aussagen führender Notenbankvertreter Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs liefern könnten. Daneben beobachten Marktteilnehmer aufmerksam die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus, nachdem Washington und Teheran laut Medienberichten vorerst auf weitere militärische Maßnahmen verzichten wollen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten steht Nagarro klar im Mittelpunkt. Die Aktie verzeichnet einen außergewöhnlichen Kurssprung und gehört zu den meistgehandelten Titeln des Tages. Auslöser ist das Übernahmeangebot des indischen IT-Dienstleisters Persistent Systems, der 81 Euro je Aktie bietet und damit das Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Bereits gesicherte Anteile der Gründerfamilie erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Deals zusätzlich.
Gefragt sind zudem die Aktien der deutschen Rüstungsbranche. Rheinmetall, Hensoldt, TKMS und Renk legen nach den deutlichen Rücksetzern der vergangenen Wochen wieder zu. Anleger nutzen die zuletzt erreichten niedrigeren Kursniveaus für Neueinstiege, wodurch sich die Titel von ihren jüngsten Tiefständen lösen.
Auch Mercedes-Benz startet fester in den Handel. Die Aktie erholt sich nach dem Rückfall auf das niedrigste Niveau seit Ende 2020. Damit rückt der Stuttgarter Autobauer nach einer längeren Schwächephase wieder stärker in den Fokus der Anleger.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UN8FKZ
|14,21
|26175,775008 Punkte
|17,45
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN77F2
|14,35
|27779,12023 Punkte
|17,74
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN9QVZ
|9,86
|23792,437282 Punkte
|24,81
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN8WTV
|4,39
|29800,318411 Punkte
|59,52
|Open End
|LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE
|Bull
|UN6FPY
|1,51
|343,70399 EUR
|3,25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.06.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|UN18QL
|0,36
|500,00 USD
|8,61
|16.12.2026
|AbbVie Inc.
|Call
|UN4DX7
|0,67
|290,00 USD
|9,22
|16.12.2026
|adidas AG
|Call
|UG9ZE7
|1,35
|180,00 EUR
|7,5
|16.09.2026
|JPMorgan Chase
|Call
|UN6SLF
|4,61
|320,00 USD
|3,87
|15.12.2027
|Microsoft Corp.
|Call
|UG1WWW
|0,93
|500,00 USD
|7,1
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.06.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Space Exploration Technologies Corp.
|Short
|UR02PP
|15,22
|178,771293 USD
|6
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6QGB
|9,89
|20568,784207 Punkte
|6
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN83MG
|2,30
|757,753539 EUR
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|HB8X6Y
|1,45
|21939,630933 Punkte
|9
|Open End
|Arista Networks Inc.
|Long
|UG3SJ9
|3,62
|126,16943 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.06.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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