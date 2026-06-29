Gerresheimer senkt Marge auf 18 Prozent — Free Cashflow negativ
Gerresheimer senkt den Jahresausblick deutlich. Die bereinigte EBITDA-Marge soll nur noch 17 bis 18 Prozent erreichen — bislang waren 18 bis 19 Prozent angepeilt. Der Free Cashflow rutscht ins Minus zwischen –50 und –100 Millionen Euro, ursprünglich war ein moderat positives Niveau erwartet.
Free Cashflow ist der zentrale Negativpunkt
Die Margen-Kürzung um einen Prozentpunkt bei Gerresheimer ist verkraftbar — der Umschwung beim Free Cashflow von positiv auf deutlich negativ ist die eigentliche Belastung. Free Cashflow ist die Schlüsselkennzahl für jeden Industrie-Investor, weil sie Investitionsfähigkeit und Schuldentilgung direkt abbildet.
Das Forward-KGV liegt bei rund 9,5 und dürfte mit dem reduzierten Ausblick wieder über 10 steigen. Im Mehrjahresvergleich bleibt die Aktie damit historisch günstig — die lange Abwärtsbewegung der letzten Jahre rechtfertigt aber den Abschlag.
Bodenbildung erst über 30 Euro
Im Dreijahres-Chart läuft Gerresheimer in einem sauberen Abwärtstrend. Aktuell könnte sich aber zum ersten Mal eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden. Schafft die Aktie trotz der schlechten News einen Ausbruch über die Nackenlinie bei rund 30 Euro, würde sich das Bild deutlich aufhellen.
Bei der Hauptversammlung am 1. September erwarte ich Updates zum Bormioli-Verkauf — ein weiterer wichtiger Trigger. Solange wir unter 30 Euro stehen, ist die Aktie aber kein Kauf, sondern nur ein Beobachtungskandidat.