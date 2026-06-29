Free Cashflow ist der zentrale Negativpunkt

Die Margen-Kürzung um einen Prozentpunkt bei Gerresheimer ist verkraftbar — der Umschwung beim Free Cashflow von positiv auf deutlich negativ ist die eigentliche Belastung. Free Cashflow ist die Schlüsselkennzahl für jeden Industrie-Investor, weil sie Investitionsfähigkeit und Schuldentilgung direkt abbildet.

Das Forward-KGV liegt bei rund 9,5 und dürfte mit dem reduzierten Ausblick wieder über 10 steigen. Im Mehrjahresvergleich bleibt die Aktie damit historisch günstig — die lange Abwärtsbewegung der letzten Jahre rechtfertigt aber den Abschlag.

Bodenbildung erst über 30 Euro

Im Dreijahres-Chart läuft Gerresheimer in einem sauberen Abwärtstrend. Aktuell könnte sich aber zum ersten Mal eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden. Schafft die Aktie trotz der schlechten News einen Ausbruch über die Nackenlinie bei rund 30 Euro, würde sich das Bild deutlich aufhellen.

Bei der Hauptversammlung am 1. September erwarte ich Updates zum Bormioli-Verkauf — ein weiterer wichtiger Trigger. Solange wir unter 30 Euro stehen, ist die Aktie aber kein Kauf, sondern nur ein Beobachtungskandidat.